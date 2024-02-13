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NBA／賞暴龍10火鍋 溫班亞瑪「阻攻大三元」寫28年新紀錄

記者曾思儒／即時報導
馬刺隊溫班亞瑪(左)12日一共給暴龍隊賞了10個火鍋，創下10阻攻紀錄。(美聯社)
馬刺隊溫班亞瑪(左)12日一共給暴龍隊賞了10個火鍋，創下10阻攻紀錄。(美聯社)

馬刺隊「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天締造個人新猷，他面對暴龍隊繳出生涯第2次的「大三元」，且是得分、籃板加上阻攻都達兩位數的特別數據，除是近3年聯盟首見，還寫下28年來另項紀錄。

溫班亞瑪第9記麻辣鍋在第三節讀秒階段賞出，第四節6分35秒封蓋暴龍迪克（Gradey Dick），第10阻攻到手；當時馬刺已取得112：87絕對優勢，馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）也放心讓超級新人下場休息。

最終馬刺以122：99大勝暴龍，出賽29分鐘的溫班亞瑪14投10中，繳出27分、14籃板、10阻攻、5助攻的「大三元」成績，雖也出現全隊最高7失誤但瑕不掩瑜。

這是溫班亞瑪生涯第2度「大三元」，他第一場大三元是上月出戰活塞隊繳出的16分、12籃板、10助攻，當時也只花21分鐘就達成，今天再展現高效率，且是締造少見的「阻攻大三元」，成為2021年1月底老鷹隊中鋒卡佩拉（Clint Capela）後首見。

ESPN報導，溫班亞瑪是1996年歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）後，第一位完成得分20分以上「阻攻大三元」外加5助攻的球員，他也成為史上第4位菜鳥年完成「阻攻大三元」的球員，前一位以要回溯到1990年的馬刺傳奇球星羅賓森（David Robinson），另兩位是1983年的伊頓（Mark Eaton）和辛普森（Ralph Sampson）。

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