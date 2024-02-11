NBA／亞歷山大、威廉斯合飆70分 雷霆擒王止敗

亞歷山大(右)對戰國王，火力全開。(美聯社)

近期苦吞兩連敗的雷霆11日在主場迎戰國王，靠著球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）攜手攻下70分，最終雷霆也以127：113擊退國王止敗。

目前仍在與灰狼、快艇 和金塊角逐西區戰績龍頭寶座的雷霆，近期卻苦吞二連敗，不過在出戰國王的比賽中，雷霆一哥亞歷山大也挺身而出，他單場出手26次命中15球，其中包括三分球4投3中，拿下38分外帶7助攻。

不僅亞歷山大火力全開，威廉斯同樣展現進攻高效率，以20投13中的表現拿下32分，另外有9助攻8籃板進帳，全能演出幫助雷霆在上半場打完就取得雙位數領先，並帶著17分領先進入第四節，最終也以14分差距順利止敗。

談到亞歷山大的表現，國王總教練布朗（Mike Brown）說：「他打得就像是一名MVP候選人，我們盡其所能的阻擋他，但他仍是拿下38分，然後威廉斯也非常非常的強大，他不僅拿下32分，整個晚上在場上都相當有效率。」

對於在前一場比賽以35分差距不敵季中大補強的獨行俠後，隨即做出反彈，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「我認為我們今天打得更有急迫性，這不是為了回應上一場比賽的慘敗，而是我們知道自己的標準在哪，當我們沒有達到標準時，就必須要重振旗鼓。」

國王11日以沙波尼斯（Domantas Sabonis）攻下21分14助攻11籃板表現最佳，也是他本季第17次、生涯第49次的大三元。