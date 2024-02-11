我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

NBA／亞歷山大、威廉斯合飆70分 雷霆擒王止敗

記者劉肇育／綜合報導
亞歷山大(右)對戰國王，火力全開。(美聯社)
亞歷山大(右)對戰國王，火力全開。(美聯社)

近期苦吞兩連敗的雷霆11日在主場迎戰國王，靠著球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）攜手攻下70分，最終雷霆也以127：113擊退國王止敗。

目前仍在與灰狼、快艇和金塊角逐西區戰績龍頭寶座的雷霆，近期卻苦吞二連敗，不過在出戰國王的比賽中，雷霆一哥亞歷山大也挺身而出，他單場出手26次命中15球，其中包括三分球4投3中，拿下38分外帶7助攻。

不僅亞歷山大火力全開，威廉斯同樣展現進攻高效率，以20投13中的表現拿下32分，另外有9助攻8籃板進帳，全能演出幫助雷霆在上半場打完就取得雙位數領先，並帶著17分領先進入第四節，最終也以14分差距順利止敗。

談到亞歷山大的表現，國王總教練布朗（Mike Brown）說：「他打得就像是一名MVP候選人，我們盡其所能的阻擋他，但他仍是拿下38分，然後威廉斯也非常非常的強大，他不僅拿下32分，整個晚上在場上都相當有效率。」

對於在前一場比賽以35分差距不敵季中大補強的獨行俠後，隨即做出反彈，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「我認為我們今天打得更有急迫性，這不是為了回應上一場比賽的慘敗，而是我們知道自己的標準在哪，當我們沒有達到標準時，就必須要重振旗鼓。」

國王11日以沙波尼斯（Domantas Sabonis）攻下21分14助攻11籃板表現最佳，也是他本季第17次、生涯第49次的大三元。

快艇

上一則

NBA／巴特勒缺陣…熱火遭綠衫軍橫掃 還傷2大將

下一則

場邊人語／勇士遮陽 絕殺好樣

延伸閱讀

NBA／23分逆轉勝 雷霆二度延長力退暴龍

NBA／23分逆轉勝 雷霆二度延長力退暴龍
NBA／歡迎罰錢 亞歷山大罰球數贏灰狼全隊 愛德華怒嗆裁判

NBA／歡迎罰錢 亞歷山大罰球數贏灰狼全隊 愛德華怒嗆裁判
NBA／亞歷山大連5戰破30分 雷霆登上西區龍頭

NBA／亞歷山大連5戰破30分 雷霆登上西區龍頭
NBA／布克飆46分技壓唐西奇 太陽痛宰獨行俠豪取7連勝

NBA／布克飆46分技壓唐西奇 太陽痛宰獨行俠豪取7連勝

熱門新聞

「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，引起中國球迷不滿。(路透)

梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

2024-02-07 18:58
儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。（路透）

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

2024-02-11 08:47
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，使得阿根廷國家足球隊下月在中國的兩場友誼賽均告吹。（路透）

足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫

2024-02-10 07:50
酋長隊完成二連霸，四分衛馬霍姆斯(中)登台慶祝。(路透)

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

2024-02-11 22:21
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。圖為現場一個被放倒的梅西立牌。（美聯社）

梅西香港賽事缺陣掀不滿 杭州取消阿根廷球隊友誼賽

2024-02-09 12:31
流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）

超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

2024-02-11 17:35

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣