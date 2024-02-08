NBA／前綠衫軍中鋒波拉德 急尋心臟移植

波拉德待心臟移植。（美聯社資料照片）

在2008年幫助塞爾蒂克隊奪冠後高掛球鞋的波拉德（Scot Pollard），近日傳出因為家族遺傳的心臟病 史被送入重症監護室等待移植的消息，他也透過訊息對外求援，表示希望能夠獲得一顆足以支撐他龐大身軀的心臟來延續生命。

NBA 生涯曾效力過活塞、國王、溜馬、騎士與塞爾蒂克等隊的波拉德，在2008年幫助塞爾蒂克奪冠後宣布高掛球鞋，結束11年的職業球員生涯，在那之後一度轉往演藝事業發展，一度成為真人秀節目「倖存者」的參賽者。

不過在3年前大病一場後，波拉德也家族遺傳的心臟病也因為病毒誘發，導致他身體變得愈來愈虛弱，並在近日在醫生建議下決定進行心臟移植而被送入重症監護室，不過身高211公分、體重126公斤的波拉德，卻遍尋不著一顆足以支撐他龐大身軀的心臟，這也讓他傳訊息求援，「我會一直留在這邊，直到我得到一顆合適的心臟，我的心臟變得愈來愈虛弱。」

波拉德在最近一次的電話訪問中就曾透露，自己身邊有一半的親人都患有相同病症，而他的父親也在54歲時就離世，對於當時年僅16歲的波拉德造成相當大的衝擊，「這立即給我們敲響了警鐘，你不會看到很多7呎以上的老人能夠到處走動，這是我一生中都一直明白的一點，因為在我16歲時就深知這一點，我知道長得高固然很好，但這可能也讓我無法活到80歲。」