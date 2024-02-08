我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

NBA／柯瑞只拿9分 勇士新生代打趴76人

記者劉肇育／綜合報導
勇士對戰76人大勝23分，維金斯拿下21分10籃板。（美聯社）
勇士對戰76人大勝23分，維金斯拿下21分10籃板。（美聯社）

近期狀態止跌回升的勇士，7日作客76人主場的比賽中，儘管開賽一度出現慢熱的狀況，首節僅攻下15分，不過在接下來三節每節得分都在33分以上，最終也以127：104大勝76人，收下近5場比賽以來的第4勝。

勇士近期在迎回明星前鋒格林（Draymond Green）後狀態持續上升，尤其是陣中新生代好手維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）都因為受到格林的激勵，狀態大幅提升。

本場比賽中，雖然柯瑞（Stephen Curry）僅拿下9分，追平個人本賽季的單場次低成績，但勇士從第二節開始就展現多點開花的攻勢，不僅庫明加、維金斯分別拿下18分6籃板5助攻和21分10籃板，就連前一場比賽末段遭到棄用的湯普森（Klay Thompson）也找回手感砍進4顆三分球拿下18分。

勇士替補球員表現也很亮眼，合計攻下57分，其中2年級後衛奎諾斯（Lester Quinones）手感火燙拿下13分，替補席上有5名球員得分在8分以上。

反觀76人在少了當家球星安比德（Joel Embiid）的情況下，進攻端喪失侵略性，讓勇士在第三節打出43：23的攻勢，取得23分領先，比賽也提前進入垃圾時間，最終勇士以23分差距取勝，創下本賽季第二大勝分差。

巫師隊迎戰聯盟近期狀態最佳的騎士隊，不過當家射手波爾（Jordan Poole）卻5次出手盡墨，第四節一度被主場球迷噓爆，最終巫師也以8分差距吞下敗仗。賽後，巫師代理總教練基夫（Brian Keefe）強調，並不擔心波爾的狀態。

本賽季從勇士轉戰巫師後，波爾的表現一直受到非議，除了前一場對太陽隊7投僅1中拿下4分後，7日對騎士更是得分直接掛零，連續3場主場合計出手33次僅命中7球、拿下20分，低迷的表現讓巫師球迷也對於他失去耐性，在第四節波爾出手再度落空後，一度對他飽以噓聲，最終波爾還6犯離場，可說是打出最難堪的一役。

黃蜂在主場迎戰暴龍，身陷交易流言的前鋒布里吉斯（Miles Bridges）仍先發出陣，全場狂轟45分，連兩戰打破個人生涯新高，不過黃蜂仍以117：123吞下敗仗。

湯普森對戰76人，找回手感砍進4顆三分球拿下18分。（路透）
湯普森對戰76人，找回手感砍進4顆三分球拿下18分。（路透）
巫師當家射手波爾單場5次出手盡墨，一度被球迷噓爆。（路透）
巫師當家射手波爾單場5次出手盡墨，一度被球迷噓爆。（路透）

勇士 柯瑞

上一則

NBA／衝擊冠軍 綠衫軍添防守、灰狼補後場

下一則

NBA／熱火小將因開車撞傷人缺陣 巴特勒大三元領軍退馬刺

延伸閱讀

NBA／波爾單場0分被主場球迷噓爆 巫師主帥：不擔心

NBA／波爾單場0分被主場球迷噓爆 巫師主帥：不擔心
NBA／史上首見 柯瑞生涯累積3600顆三分球 下季拚4千大關

NBA／史上首見 柯瑞生涯累積3600顆三分球 下季拚4千大關
NBA／柯瑞60分里程「悲」 勇士延長賽仍遭老鷹啄傷

NBA／柯瑞60分里程「悲」 勇士延長賽仍遭老鷹啄傷
NBA／柯瑞飆60分仍輸球 勇士教頭坦言「感覺很差」

NBA／柯瑞飆60分仍輸球 勇士教頭坦言「感覺很差」

熱門新聞

梅西(中)赴港友誼賽但未上場，球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。(路透)

梅西赴港友誼賽整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢

2024-02-04 12:00
「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，引起中國球迷不滿。(路透)

梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

2024-02-07 18:58
(取自微博)

梅西日本上陣 全場歡聲雷動 中國球迷狂酸「醫學奇蹟」

2024-02-07 14:15
阿根廷球王梅西。(美聯社)

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

2024-02-06 07:47
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒。由於阿根廷國家隊先前宣布3月將到中國進行兩場友誼賽，不少網友在微博上怒轟要抵制梅西：「阿根廷我們歡迎，不過梅西就不用來了」。（路透）

足球／阿根廷下月赴中國友誼賽 中網友怒喊：不准梅西入境

2024-02-07 02:42
菜鳥前鋒桑托斯(中)。（路透）

NBA／關鍵時刻取代湯普森上場 巴西新秀：勇士就像我家

2024-02-06 06:57

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他