NBA／柯瑞只拿9分 勇士新生代打趴76人

勇士對戰76人大勝23分，維金斯拿下21分10籃板。（美聯社）

近期狀態止跌回升的勇士 ，7日作客76人主場的比賽中，儘管開賽一度出現慢熱的狀況，首節僅攻下15分，不過在接下來三節每節得分都在33分以上，最終也以127：104大勝76人，收下近5場比賽以來的第4勝。

勇士近期在迎回明星前鋒格林（Draymond Green）後狀態持續上升，尤其是陣中新生代好手維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）都因為受到格林的激勵，狀態大幅提升。

本場比賽中，雖然柯瑞 （Stephen Curry）僅拿下9分，追平個人本賽季的單場次低成績，但勇士從第二節開始就展現多點開花的攻勢，不僅庫明加、維金斯分別拿下18分6籃板5助攻和21分10籃板，就連前一場比賽末段遭到棄用的湯普森（Klay Thompson）也找回手感砍進4顆三分球拿下18分。

勇士替補球員表現也很亮眼，合計攻下57分，其中2年級後衛奎諾斯（Lester Quinones）手感火燙拿下13分，替補席上有5名球員得分在8分以上。

反觀76人在少了當家球星安比德（Joel Embiid）的情況下，進攻端喪失侵略性，讓勇士在第三節打出43：23的攻勢，取得23分領先，比賽也提前進入垃圾時間，最終勇士以23分差距取勝，創下本賽季第二大勝分差。

巫師隊迎戰聯盟近期狀態最佳的騎士隊，不過當家射手波爾（Jordan Poole）卻5次出手盡墨，第四節一度被主場球迷噓爆，最終巫師也以8分差距吞下敗仗。賽後，巫師代理總教練基夫（Brian Keefe）強調，並不擔心波爾的狀態。

本賽季從勇士轉戰巫師後，波爾的表現一直受到非議，除了前一場對太陽隊7投僅1中拿下4分後，7日對騎士更是得分直接掛零，連續3場主場合計出手33次僅命中7球、拿下20分，低迷的表現讓巫師球迷也對於他失去耐性，在第四節波爾出手再度落空後，一度對他飽以噓聲，最終波爾還6犯離場，可說是打出最難堪的一役。