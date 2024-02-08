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NBA／湖人不賣羅素 等休賽季搶米歇爾

記者劉肇育／綜合報導
傳湖人為了米契爾放棄季中交易。（美聯社）
傳湖人為了米契爾放棄季中交易。（美聯社）

「紫金大軍」湖人本賽季走得跌跌撞撞，不過在日前拉出季中錦標賽以來最長的3連勝，狀態持續回穩，這也讓湖人是否會在交易大限前做出陣容異動引發關注，而ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）就認為，在羅素（D'Angelo Russell）近期狀況火熱的情況下，湖人恐不會將他交易出去，甚至有消息指出，湖人將把補強重心放在今年休賽季招攬騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）。

湖人在去年休賽季不斷補強綠葉陣容的情況下，戰績卻不如預期，本季至今僅有27勝25敗的西區第9名成績，儘管傷兵問題是一大主因，但湖人球團顯然對於這樣的表現也感到不滿意，讓他們在本賽季不斷與交易傳聞扯上邊，尤其是去年夏天續約的羅素就被認為是重要的交易籌碼。

不過隨著羅素從1月中開始展現火燙手感，在近13場比賽中有9場得分在20分以上，也幫助湖人狀態持續回穩，成為湖人球團遲遲沒有將他交易出去的主因，這也讓湖人是否會在交易大限前做出重磅交易引發關注。

其中沃納洛斯基就認為，由於近期羅素的強勢表現，湖人可能打消交易他的念頭，這可能讓湖人轉而進行小規模的交易，甚至在最終選擇按兵不動。

但也有其他消息來源認為湖人仍打算針對後場戰力進行補強，其中今年就多次傳出在湖人交易雷達上的墨瑞（Dejounte Murray），目前仍是湖人希望的補強人選，只不過墨瑞追求者甚多，湖人要脫穎而出難度並不小。

另一方面也傳出，湖人可能選擇在季中不進行大動作的補強，而是將目光鎖定在休賽季透過交易爭取騎士後衛米契爾，甚至是老鷹射手楊恩（Trae Young）加盟。

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