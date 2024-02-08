NBA／衝擊冠軍 綠衫軍添防守、灰狼補後場

活塞發動2筆交易，從爵士隊換來義大利前鋒豐泰奇歐。（美聯社)

NBA交易大限8日截止，其中幾支有望衝擊總冠軍的球隊都紛紛傳出補強消息，其中「綠衫軍」塞爾蒂克將以一名球員與兩個次輪選秀權與灰熊換回防守悍將提爾曼（Xavier Tillman），至於西區排名第三名的灰狼，則將送出兩名球員與一個二輪選秀權，換取活塞後衛莫里斯（Monte Morris）。

塞爾蒂克將在這筆交易案中送出2027年從老鷹手中獲取的第二輪選秀權、2030年從獨行俠手中獲得的第二輪選秀權與史蒂文斯（Lamar Stevens），和灰熊換取提爾曼，其中提爾曼本賽季代表灰熊出賽34場，雖然平均僅繳出6分，但每場比賽能有4.6籃板1.2抄截與1阻攻的貢獻，強悍的防守能力也成為塞爾蒂克看中他的主因。

至於灰熊在主控莫蘭特（Ja Morant）本賽季報銷的情況下，已經開始展望新賽季，包括日前將中鋒亞當斯 送往火箭換取歐拉迪波（Victor Oladipo）和3個次輪選秀權，希望補齊未來補強資本。

而西區排名第3名的灰狼，則是傳出將送出米爾頓（Shake Milton）、布朗（Troy Brown Jr.）和2030年第二輪選秀權與墊底的活塞換取後衛莫里斯，填補後場戰力。

莫里斯本賽季受到傷勢困擾，錯過了賽季的前43場比賽，直到上月25日才歸隊，至今代表活塞出賽6場繳出平均4.5分的數據，不過在活塞後場已經有年輕核心包括康寧漢（Cade Cunningham）、艾維（Jaden Ivey）等人的情況下，莫里斯顯然也不在活塞未來藍圖之中。

相較之下灰狼本季不斷在尋求後場補強的戰力，而莫里斯過去5個賽季有4季平均得分在雙位數，其中又以2021-22賽季在金塊先發出賽74場繳出平均12.6分4.4助攻表現最佳，而他的加入也將舒緩康利（Mike Conley）等人的壓力。

東區墊底活塞發動2筆交易，先從爵士隊換來義大利 前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），再將控衛莫里斯（Monte Morris）送往灰狼。

活塞送走的籌碼為前鋒諾克斯（Kevin Knox）、2024年二輪選秀籤及2022年第36順位普羅奇達（Gabriele Procida）的簽約權。

豐泰奇歐去年夏天曾代表義大利出征世界盃 男籃，本季他出賽50場（34場先發），平均得到8.9分3.5籃板，三分球命中率高達39.1%，他休賽季預計成為受限自由球員。