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NBA／勇士單節轟43分打趴76人 近5場比賽收下4勝

記者劉肇育／即時報導
湯普森找回手感砍進4顆三分球拿下18分。（路透）
湯普森找回手感砍進4顆三分球拿下18分。（路透）

近期狀態止跌回升的勇士，在7日作客76人主場的比賽中，儘管開賽一度出現慢熱的狀況，首節僅攻下15分，不過在接下來三節每節得分都在33分以上，最終也以127：104大勝76人，收下近5場比賽以來的第4勝。

勇士近期在迎回明星前鋒格林（Draymond Green）後狀態持續上升，尤其是陣中中新生代好手維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）都因為受到格林的激勵，狀態大幅提升。

在7日作客76人主場的賽事中，雖然勇士主控柯瑞單場僅拿下9分，追平個人本賽季的單場次低成績，但勇士從第二節開始就展現多點開花的攻勢，不僅庫明加、維金斯分別拿下18分6籃板5助攻和21分10籃板，就連前一場比賽末段遭到棄用的湯普森（Klay Thompson）也找回手感砍進4顆三分球拿下18分。

除了先發球員表現搶眼外，勇士7日在替補席上的球員表現也相當優異，合計攻下57分，其中2年級後衛奎諾斯（Lester Quinones）更延續近幾場比賽的火燙手感拿下13分，勇士光是替補席上就有5名球員得分在8分以上。

反觀76人在少了當家球星安比德（Joel Embiid）的情況下，7日在進攻端也喪失侵略性，讓勇士在第三節打出單節43：23的攻勢，取得23分領先，比賽也因此提前進入垃圾時間，最終勇士也以23分差距取勝，創下球隊本賽季第二大勝分差。

勇士 柯瑞

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