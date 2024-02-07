我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣青年紐約圓創業夢 用家鄉技術解決停車難題

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

NBA／厄文與唐西奇合砍71分撕籃網 不給老東家面子

體育新聞組／綜合報導
獨行俠球星厄文（左）和唐西奇合砍71分，率隊以119：107擊破籃網。（美聯社）
獨行俠球星厄文（左）和唐西奇合砍71分，率隊以119：107擊破籃網。（美聯社）

獨行俠6日作客籃網，這是厄文（Kyrie Irving）被籃網交易後首度回到布魯克林比賽，他和唐西奇（Luka Doncic）占據獨行俠多數出手，合砍71分，率隊以119：107擊破籃網，收下2連勝。

首節尾聲唐西奇率板凳軍團打出7：0攻勢，第二節厄文再砍下12分，半場打完獨行俠取得18分領先。第三節唐西奇持續發威，單節狂飆14分，厄文還與隊友完成空中接力暴扣，獨行俠帶著18分領先進入末節。

末節籃網打出10：2攻勢，一度將分差縮小到個位數，但厄文連飆2記三分球及時止血，帶走勝利。

唐西奇拿到35分18籃板9助攻的準大三元表現，厄文24投15中，進帳36分。籃網方面，布里吉斯（Mikal Bridges）砍下28分，湯瑪斯（Cam Thomas）16分8籃板8助攻，傷癒復出的西蒙斯（Ben Simmons）9分9籃板7助攻。

厄文（Kyrie Irving）因各種場外爭議，受到外界質疑。「ESPN」記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目上怒嗆，厄文總是將頂級球隊搞成普通球隊。

獨行俠作客籃網，比賽中有球迷問厄文：「在籃網怎不這樣打？」厄文回應：「你去問市長（紐約）。」似乎還是很不滿當年因拒打疫苗，無法出賽的事情。

厄文在2011年以選秀狀元身分加盟騎士，詹姆斯（LeBron James）2014年加盟後，騎士變身為爭冠球隊，2016年擊敗勇士奪下總冠軍。沒想到厄文2017年就申請交易，轉戰塞爾蒂克。

厄文加盟塞爾蒂克後表現不理想，無法帶領年輕球員們更進一步，還被爆出把球隊休息室氣氛搞爛。2019年他以自由球員身份轉戰籃網，他在籃網做出「踩塞爾蒂克Logo」、「拒打疫苗」及「反猶」等爭議事件，讓他總是打打停停。

去年厄文申請交易離開籃網，隊友杜蘭特（Kevin Durant）後來也被送到太陽。對此，溫德霍斯特怒批，「厄文把超級球隊普通化，他在騎士和塞爾蒂克拆散球隊，在籃網又搞掉史上最大團。」

厄文 疫苗 勇士

上一則

MLB／道奇傳統「巴士洗禮」 隊友：大谷給百萬也難逃

下一則

NBA史上第一人 尼克後衛連20場沒得分寫進維基百科

延伸閱讀

NBA／厄文復出拿23分 擊潰沒安比德的76人

NBA／厄文復出拿23分 擊潰沒安比德的76人
NBA／安戴托昆波轟48分率公鹿逆轉 唐西奇破40分首度吞敗

NBA／安戴托昆波轟48分率公鹿逆轉 唐西奇破40分首度吞敗
NBA／近50年第5人 布克3戰場均破50分 擊敗唐西奇獲單周最佳

NBA／近50年第5人 布克3戰場均破50分 擊敗唐西奇獲單周最佳
NBA／唐西奇狂轟73分 平史上單場第4高分

NBA／唐西奇狂轟73分 平史上單場第4高分

熱門新聞

梅西(中)赴港友誼賽但未上場，球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。(路透)

梅西赴港友誼賽整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢

2024-02-04 12:00
謝淑薇（右）成為澳洲網球公開賽史24年來首位包辦混雙及女雙的球員。（路透）

澳網／謝淑薇自曝復出時找搭檔屢被拒絕 連奪2冠才改變

2024-01-30 01:53
阿根廷球王梅西。(美聯社)

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

2024-02-06 07:47
道奇隊3日舉辦球迷會，身穿17號球衣的大谷翔平無疑是鎂光燈焦點。（美聯社）

MLB／大谷翔平豪贈保時捷給隊友愛妻 是因為「這個原因」

2024-02-04 05:06
菜鳥前鋒桑托斯(中)。（路透）

NBA／關鍵時刻取代湯普森上場 巴西新秀：勇士就像我家

2024-02-06 06:57
圖為梅西開賽前走出球員通道。（中新社）

足球／C羅、梅西接連訪中卻都沒上場 球迷不滿：看了一場寂寞

2024-02-04 19:41

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多