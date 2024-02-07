NBA／厄文與唐西奇合砍71分撕籃網 不給老東家面子

獨行俠球星厄文（左）和唐西奇合砍71分，率隊以119：107擊破籃網。（美聯社）

獨行俠6日作客籃網，這是厄文 （Kyrie Irving）被籃網交易後首度回到布魯克林比賽，他和唐西奇（Luka Doncic）占據獨行俠多數出手，合砍71分，率隊以119：107擊破籃網，收下2連勝。

首節尾聲唐西奇率板凳軍團打出7：0攻勢，第二節厄文再砍下12分，半場打完獨行俠取得18分領先。第三節唐西奇持續發威，單節狂飆14分，厄文還與隊友完成空中接力暴扣，獨行俠帶著18分領先進入末節。

末節籃網打出10：2攻勢，一度將分差縮小到個位數，但厄文連飆2記三分球及時止血，帶走勝利。

唐西奇拿到35分18籃板9助攻的準大三元表現，厄文24投15中，進帳36分。籃網方面，布里吉斯（Mikal Bridges）砍下28分，湯瑪斯（Cam Thomas）16分8籃板8助攻，傷癒復出的西蒙斯（Ben Simmons）9分9籃板7助攻。

厄文（Kyrie Irving）因各種場外爭議，受到外界質疑。「ESPN」記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目上怒嗆，厄文總是將頂級球隊搞成普通球隊。

獨行俠作客籃網，比賽中有球迷問厄文：「在籃網怎不這樣打？」厄文回應：「你去問市長（紐約）。」似乎還是很不滿當年因拒打疫苗 ，無法出賽的事情。

厄文在2011年以選秀狀元身分加盟騎士，詹姆斯（LeBron James）2014年加盟後，騎士變身為爭冠球隊，2016年擊敗勇士 奪下總冠軍。沒想到厄文2017年就申請交易，轉戰塞爾蒂克。

厄文加盟塞爾蒂克後表現不理想，無法帶領年輕球員們更進一步，還被爆出把球隊休息室氣氛搞爛。2019年他以自由球員身份轉戰籃網，他在籃網做出「踩塞爾蒂克Logo」、「拒打疫苗」及「反猶」等爭議事件，讓他總是打打停停。

去年厄文申請交易離開籃網，隊友杜蘭特（Kevin Durant）後來也被送到太陽。對此，溫德霍斯特怒批，「厄文把超級球隊普通化，他在騎士和塞爾蒂克拆散球隊，在籃網又搞掉史上最大團。」