NBA史上第一人 尼克後衛連20場沒得分寫進維基百科

公鹿擬用波提斯當談判籌碼，交換想得到勇士前鋒維金斯。（美聯社）

尼克後衛亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）締造一項罕見歷史紀錄，他連20場出賽沒有得分，成為聯盟史上第一人。另外，公鹿團隊防守大退步，球隊近期也聘請瑞佛斯（Doc Rivers）擔任新主帥，現在他們想得到勇士 前鋒維金斯（Andrew Wiggins），波提斯（Bobby Portis）成為談判籌碼。

亞契迪亞克諾本季出賽20場，只出手6次，一分未得，他場均出賽2.3分鐘，貢獻0.4籃板和0.2助攻0.1抄截。亞契迪亞克諾連20場沒得分的紀錄被瘋狂轉發，維基百科也新增這項紀錄。

事實上，亞契迪亞克諾在維拉諾瓦大學創下許多豐功偉業，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）也發文分享學長的成就，包含「NCAA冠軍」、「瘋狂3月MVP」、「大東區年度最佳球員」、「三屆大東區最佳陣容」、「15號球衣被維拉諾瓦大學退休 」。

尼克擁有4名維拉諾瓦大學出身的球員，包含亞契迪亞克諾、布朗森、哈特（Josh Hart）及迪文森佐（Donte DiVincenzo），身為學長的亞契迪亞克諾在2016年選秀會落選，後來仍進入NBA，陸續效力公牛、尼克和拓荒者，本季又回到尼克。除了2019年和公牛簽下2年600萬美元合約外，其他球季都是底薪球員。

公鹿近日急著補強防守，據「Yahoo Sports」記者費雪（Jake Fischer）報導，維金斯是公鹿的補強目標。由於維金斯年薪2430萬美元，公鹿勢必得將波提斯當作交易籌碼，並打包其他球員。

值得一提的是，波提斯個性很火爆，效力公牛時和隊友米羅蒂奇（Nikola Mirotic）打架，本季也被爆出過在休息室大吵大鬧，脾氣完全不輸勇士前鋒格林（Draymond Green）。另外，他去年在世界盃 男籃賽與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）有合作經驗。