NBA／關鍵時刻取代湯普森上場 巴西新秀：勇士就像我家

菜鳥前鋒桑托斯(中)。（路透）

勇士5日以109：98擊敗籃網，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）末節用巴西菜鳥前鋒桑托斯（Gui Santos）取代湯普森（Klay Thompson），引發球迷熱議。湯普森受訪時相當沮喪，多年戰友格林（Draymond Green）第一時間為他發聲。

儘管柯爾聲稱湯普森接受這個安排，但湯普森受訪時說，「你們在開玩笑嗎？從一個最好的球員變成現在這樣，任誰都很難接受的。」格林見狀後立刻反問記者，「當年（2016年）總決賽第5戰我就坐在板凳席上，誰關心我呢？」

湯普森接著強調自己接受教練調度，沒有生氣，並稱讚小老弟，「桑托斯今天打得很好，我為他開心。」

桑托斯出戰18分鐘，得到9分5籃板，還有2阻攻1抄截，正負值+13全場最佳。他坦言自己還在適應美國文化，「在另一個國家生活不容易，但勇士隊讓我感覺就像自己的家。」

柯爾稱讚桑托斯爭搶球的拚勁，桑托斯直言，「我不在乎得到多少分和籃板，我只想上場幫助球隊贏球。」另一位菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也大讚，「他太不可思議了，這就是我們年輕球員要做的事。」