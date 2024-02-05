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NBA／安比德左膝受傷動刀 料無緣衛冕年度MVP

中央社／紐約4日綜合外電報導
安比德將動刀治療左膝傷勢。（美聯社）
安比德將動刀治療左膝傷勢。（美聯社）

NBA上季年度最有價值球員（MVP）安比德將動刀治療左膝傷勢，雖還不確定本季是否就此報銷，但幾乎已能確定沒辦法出賽滿65場，因此恐無緣衛冕年度MVP。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）和體育媒體ESPN引述不具名消息來源的話說，美國職籃NBA費城76人喀麥隆明星中鋒安比德（Joel Embiid）將接受手術，修復撕裂的左膝半月板。

儘管報導稱安比德重回球場的時間尚未確定，但在下週開刀後，或許就能更清楚知道他將缺陣多長的時間。

NBA本季新規定要求，球員必須出賽65場才有資格爭取年度個人獎項。而安比德本季已經缺陣14場，如今接受手術在短期恐無法歸隊情況下，預料將失去衛冕年度MVP的資格。

ESPN表示，這次手術並不代表安比德本季已報銷，但開刀後相信能更清楚知道他預計能夠歸隊的時間點。

安比德本季至今每場平均比賽可獲35.3分，是NBA目前的得分王，他於1月30日76人不敵金州勇士的比賽中與庫明加（Jonathan Kuminga）爭球，當時庫明加倒在安比德腿上，壓傷了安比德左膝。

安比德本季平均每戰可抓下11.3個籃板、送出5.7次助攻，先前也是因為左膝疼痛，錯失了兩場比賽。

目前戰績30勝18敗的76人在東區排名第5，落後第4的紐約尼克1場，與東區龍頭波士頓塞爾蒂克則有7場勝差的差距。

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