NBA／雷納德、哈登聯手滅火 快艇逼近西區龍頭

雷納德(中)持續好狀態，全場得到25分。（美聯社）

熱火在主場迎戰西區勁旅快艇 ，形成一場罕見的低比分大戰，快艇靠著哈登（James Harden）末節發威，終場以103：95擊退熱火，收下3連勝，也是近30戰中的第25勝，快速逼近西區龍頭寶座。

影音來源：YouTube

快艇主戰中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）傷癒復出，兩隊半場打完戰成43：43平手。第三節雷納德（Kawhi Leonard）獨得10分，但只領先2分，末節輪到哈登接管比賽，他3次三分出手全中，攻下11分，幫助快艇拿下勝利。

雷納德持續好狀態，全場得到25分11籃板，哈登21分8籃板11助攻，喬治（Paul George）15分7籃板，鮑威爾（Norman Powell）攻下16分。

熱火方面，巴特勒（Jimmy Butler）砍進21分，阿德巴約（Bam Adebayo）14分13籃板，洛齊爾（Terry Rozier）拿到17分7助攻。

另一方面，太陽隊球星比爾（Bradley Beal）重返老東家華盛頓，全場21投16中砍下賽季新高43分，加上杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）合力得到75分，太陽以140比112大勝巫師。

回到熟悉的華盛頓主場，比爾表示，這個城市在19歲選中了他並幫助他一路成長，在這裡有很多美好的回憶；賽前巫師隊更準備了向比爾致敬的影片。對此，比爾說道，「這影片太棒了！」能看到熟悉的面孔也激勵著他更加努力在比賽中拿出表現。

太陽首節就以42比28大幅領先，三節打完已經拉開30分領先優勢，比賽早早失去懸念。第四節還剩8分44秒時，比爾在觀眾的掌聲中退場休息。太陽取得勝利後，戰績來到29勝21敗，排名西區第6。