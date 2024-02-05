我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

NBA／「回娘家」轟新高43分 比爾：我和籃框比較熟

記者曾思儒／即時報導
太陽隊比爾(前左)4日回到老東家巫師隊主場比賽，轟下本季新高43分，助太陽打下140：112的勝利。(路透)
太陽隊比爾(前左)4日回到老東家巫師隊主場比賽，轟下本季新高43分，助太陽打下140：112的勝利。(路透)

在巫師隊效力11個賽季的比爾（Bradley Beal），今天穿著太陽隊球衣回到熟悉的華盛頓，上半場他就以26分表現回應熱情歡迎的球迷，全場更轟下本季新高43分，助太陽打下140：112的勝利。

上季結束被交易到太陽的比爾，去年12月巫師首度造訪鳳凰城時，他因傷缺陣，今天總算迎接和前東家的交手；巫師還準備了一支紀念影片，在球員介紹時向比爾致敬，獲得現場熱烈掌聲。

比爾以飆分秀回應支持，他笑說：「我猜想，我知道這座球場多一點。」他三節打完累積分數已到41分，要不是第四節8分44秒就退場休息，有機會挑戰50分大關。

43分仍是比爾本季新高，他說：「今晚棒極了，能回到幫助我成長成為一個男人的城市，在我19歲時選中我的球隊，很多回憶湧現，那支影片做得太棒了。」

比爾也談到去年休季期間的交易案，他表示是多方考量的結果，並非惡意，他和巫師也沒撕破臉，「這是很好的分開，沒有不好的感受。」

來到太陽和杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成3巨頭的比爾也承認，換新東家肯定需要時間適應，尤其自己從球權多的巫師到太陽，角色完全不同，但都是生涯歷程。

比爾也很開心重返波士頓，他透露這幾天見到很多好友、親人，過程讓自己更感恩，也有更多動力在球場展現最好一面。

波士頓

上一則

NBA／雷納德、哈登聯手滅火 快艇逼近西區龍頭

下一則

MLB／貝克退休後當巨人特助 只因離家近「連工作內容都不知」

延伸閱讀

NBA／杜蘭特狂飆40分 比爾接管戰局助太陽險勝溜馬

NBA／杜蘭特狂飆40分 比爾接管戰局助太陽險勝溜馬
洛縣長堤市男自製炸彈謀殺前女友 報復犯罪法官判無期

洛縣長堤市男自製炸彈謀殺前女友 報復犯罪法官判無期
NBA／太陽末節差點被拓荒者逆轉 比爾：我們太舒適

NBA／太陽末節差點被拓荒者逆轉 比爾：我們太舒適
NBA／太陽比爾狂轟37分率隊輾壓湖人 詹皇只得10分本季新低

NBA／太陽比爾狂轟37分率隊輾壓湖人 詹皇只得10分本季新低

熱門新聞

梅西(中)赴港友誼賽但未上場，球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。(路透)

梅西赴港友誼賽整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢

2024-02-04 12:00
謝淑薇（右）成為澳洲網球公開賽史24年來首位包辦混雙及女雙的球員。（路透）

澳網／謝淑薇自曝復出時找搭檔屢被拒絕 連奪2冠才改變

2024-01-30 01:53
謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
在2022年北京冬奧賽場上的俄國花滑女選手瓦莉娃。(美聯社)

花滑女選手瓦莉娃服禁藥禁賽4年 俄失北京冬奧金牌

2024-01-29 11:47
北京冬奧俄羅斯花滑團體賽金牌被取消，將由美國隊（圖）遞補金牌，右二為華裔選手陳巍。（新華社）

北京冬奧美國隊遞補金牌 華裔陳巍單屆雙金 花滑史第1人

2024-01-29 19:11
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅