我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

NBA／明星賽替補名單出爐 有柯瑞沒哈登

體育新聞組／綜合報導
明星賽替補名單有柯瑞、沒哈登。（美聯社）
明星賽替補名單有柯瑞、沒哈登。（美聯社）

2024年明星賽替補名單正式出爐，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）順利入選；「大鬍子」哈登（James Harden）今年再度落選，國王雙星也成為遺珠。

西區先發名單先前已公布，分別是湖人詹姆斯（Lebron James）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

替補名單公布，入選的球員有柯瑞、太陽布克（Devin Booker）、灰狼愛德華（Anthony Edwards）、湖人戴維斯（Anthony Davis）、灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）、快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），國王福克斯（De'Aaron Fox）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）都落選，是西區前6唯一沒有全明星的球隊。

東區先發為公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、76人安比德（Joel Embiid）、塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、里拉德（Damian Lillard）。

替補球員有熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、魔術班切羅（Paolo Banchero）、塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）、尼克藍道（Julius Randle）、76人馬克西（Tyrese Maxey）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）、尼克布朗森（Jalen Brunson）。

明星賽替補名單有柯瑞、沒哈登。（歐新社）
明星賽替補名單有柯瑞、沒哈登。（歐新社）

柯瑞 湖人 勇士

上一則

場邊人語／球星爭銜 女星搶前

下一則

MLB／金鶯小成本簽柏恩斯 洋基球迷崩潰

延伸閱讀

NBA／明星賽頭一遭 柯瑞與「女柯瑞」比三分球

NBA／明星賽頭一遭 柯瑞與「女柯瑞」比三分球
NBA／只有柯瑞是非賣品 勇士超市開張 聽取湯普森報價

NBA／只有柯瑞是非賣品 勇士超市開張 聽取湯普森報價
NBA／明星賽新玩法 柯瑞將和WNBA神射手上演三分球大賽

NBA／明星賽新玩法 柯瑞將和WNBA神射手上演三分球大賽
NBA／柯瑞「要命掉球」葬送機會 勇士國王連3戰1分差分勝負

NBA／柯瑞「要命掉球」葬送機會 勇士國王連3戰1分差分勝負

熱門新聞

謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

莎芭蓮卡擊敗鄭欽文 澳網逾十年女單衛冕第一人

2024-01-27 05:27
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
謝淑薇（右）成為澳洲網球公開賽史24年來首位包辦混雙及女雙的球員。（路透）

澳網／謝淑薇自曝復出時找搭檔屢被拒絕 連奪2冠才改變

2024-01-30 01:53
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致