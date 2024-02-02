NBA／明星賽替補名單出爐 有柯瑞沒哈登

明星賽替補名單有柯瑞、沒哈登。（美聯社）

2024年明星賽替補名單正式出爐，勇士 一哥柯瑞 （Stephen Curry）順利入選；「大鬍子」哈登（James Harden）今年再度落選，國王雙星也成為遺珠。

西區先發名單先前已公布，分別是湖人 詹姆斯（Lebron James）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

替補名單公布，入選的球員有柯瑞、太陽布克（Devin Booker）、灰狼愛德華（Anthony Edwards）、湖人戴維斯（Anthony Davis）、灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）、快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），國王福克斯（De'Aaron Fox）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）都落選，是西區前6唯一沒有全明星的球隊。

東區先發為公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、76人安比德（Joel Embiid）、塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、里拉德（Damian Lillard）。