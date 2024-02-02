NBA／湖人雙星缺陣 里夫斯砍32分爆冷勝綠衫軍

里夫斯（左）狂砍32分。（路透）

湖人 1日作客塞爾蒂克，兩大球星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）都高掛免戰牌，沒想到「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）大爆發，全場狂飆32分，率湖人以114：105爆冷擊敗綠衫軍。

原本以為塞爾蒂克能輕鬆取勝，但首節後段陷入3分多鐘得分荒，被湖人一舉超前，半場打完更落後14分。湖人下半場持續壓制塞爾蒂克，最後2分鐘湖人只領先12分，綠衫軍就換上板凳球員，宣告投降。

湖人本場獲勝關鍵是外線，團隊36投19中，命中率52.8%，其中里夫斯10投7中，命中數創個人生涯新高。羅素（D'Angelo Russell）雖然20投5中，但有16分14助攻8籃板的傑出表現。

塞爾蒂克方面，泰托姆（Jayson Tatum）全場21投8中，進帳23分7籃板。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與豪瑟（Sam Hauser）都攻下17分，其他球員得分都是個位數。

此外，「ESPN」知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）日前更新湖人交易近況，指出球隊間的交易討論沒有太大進展。

傳出緋聞 的老鷹隊明星控衛墨瑞（Dejounte Murray），無論是交易籌碼還是薪資條件都是湖人最有機會匹配的對象，同時墨瑞外圍防守、三分、控球能力都十分突出，也被看好能跟湖人雙星搭配，然而外傳老鷹向湖人提出的條件是里夫斯（Austin Reaves），造成談判僵局。

沃納羅斯基指出，湖人應會在交易大限前與老鷹重啟談判，同時也對甫被交易至暴龍隊的布朗（Bruce Brown）感興趣，但尼克也是競爭者之一，有鑑於湖人手上籌碼實在不多，沃納羅斯基也呼籲湖人球迷們應對交易大限「降低期待」，等到休賽季手上有3張首輪籤能使用後，再來尋找對球隊能有影響力的球員，或許會更加理想。