我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

NBA／湖人雙星缺陣 里夫斯砍32分爆冷勝綠衫軍

體育新聞組／綜合報導
里夫斯（左）狂砍32分。（路透）
里夫斯（左）狂砍32分。（路透）

湖人1日作客塞爾蒂克，兩大球星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）都高掛免戰牌，沒想到「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）大爆發，全場狂飆32分，率湖人以114：105爆冷擊敗綠衫軍。

原本以為塞爾蒂克能輕鬆取勝，但首節後段陷入3分多鐘得分荒，被湖人一舉超前，半場打完更落後14分。湖人下半場持續壓制塞爾蒂克，最後2分鐘湖人只領先12分，綠衫軍就換上板凳球員，宣告投降。

湖人本場獲勝關鍵是外線，團隊36投19中，命中率52.8%，其中里夫斯10投7中，命中數創個人生涯新高。羅素（D'Angelo Russell）雖然20投5中，但有16分14助攻8籃板的傑出表現。

塞爾蒂克方面，泰托姆（Jayson Tatum）全場21投8中，進帳23分7籃板。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與豪瑟（Sam Hauser）都攻下17分，其他球員得分都是個位數。

此外，「ESPN」知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）日前更新湖人交易近況，指出球隊間的交易討論沒有太大進展。

傳出緋聞的老鷹隊明星控衛墨瑞（Dejounte Murray），無論是交易籌碼還是薪資條件都是湖人最有機會匹配的對象，同時墨瑞外圍防守、三分、控球能力都十分突出，也被看好能跟湖人雙星搭配，然而外傳老鷹向湖人提出的條件是里夫斯（Austin Reaves），造成談判僵局。

沃納羅斯基指出，湖人應會在交易大限前與老鷹重啟談判，同時也對甫被交易至暴龍隊的布朗（Bruce Brown）感興趣，但尼克也是競爭者之一，有鑑於湖人手上籌碼實在不多，沃納羅斯基也呼籲湖人球迷們應對交易大限「降低期待」，等到休賽季手上有3張首輪籤能使用後，再來尋找對球隊能有影響力的球員，或許會更加理想。

湖人 緋聞

上一則

MLB／金鶯小成本簽柏恩斯 洋基球迷崩潰

下一則

NBA／布朗森飆40分率尼克9連勝 球迷高喊MVP讓他落淚

延伸閱讀

NBA／戴維斯養傷 伍德疑不滿沒首發…湖人遭老鷹慘電

NBA／戴維斯養傷 伍德疑不滿沒首發…湖人遭老鷹慘電
NBA／羅素近況絕佳 傳湖人與老鷹交易談判停止

NBA／羅素近況絕佳 傳湖人與老鷹交易談判停止
NBA／羅素第三節火力全開 湖人20記三分彈轟垮公牛

NBA／羅素第三節火力全開 湖人20記三分彈轟垮公牛
NBA／湖人持續瞄準墨瑞 不願放走里夫斯談判陷停滯

NBA／湖人持續瞄準墨瑞 不願放走里夫斯談判陷停滯

熱門新聞

謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

莎芭蓮卡擊敗鄭欽文 澳網逾十年女單衛冕第一人

2024-01-27 05:27
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
謝淑薇（右）成為澳洲網球公開賽史24年來首位包辦混雙及女雙的球員。（路透）

澳網／謝淑薇自曝復出時找搭檔屢被拒絕 連奪2冠才改變

2024-01-30 01:53
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致