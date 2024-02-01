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NBA／杜蘭特飆33分撕籃網 不給老東家面子

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特轉隊後，首度造訪籃網主場。（美聯社）
杜蘭特轉隊後，首度造訪籃網主場。（美聯社）

杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後，1月31日首度造訪籃網主場，他和諾基奇（Jusuf Nurkic）聯手砍下62分，終場以136：120大勝籃網。此外，快艇作客弱旅巫師，儘管喬治（Paul George）因傷缺陣，仍靠著雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）合砍56分，以125：109輕取巫師。

來源：X平台

籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）再度因傷缺陣，籃網賽前有播放影片致敬杜蘭特，諾基奇上半場統治禁區，砍下17分5籃板，不過籃網先發4人得分上雙，半場打完只落後3分。

第三節太陽以76.2%命中率狂攻42分，三節打完取得19分領先，不過太陽第四節老毛病再犯，領先一度只剩10分，老將葛登（Eric Gordon）和布克（Devin Booker）最後關頭接連投進三分球，鎖定比賽勝利，布克還模仿前戰友布里吉斯（Mikal Bridges）的招牌慶祝手勢。

杜蘭特全場16投10中，得到33分8助攻，諾基奇28分11籃板6助攻，布克進帳22分8助攻。籃網方面，湯瑪斯（Cam Thomas）砍進25分，布里吉斯拿到21分。

另一場巫師對快艇的比賽中，巫師後衛波爾（Jordan Poole）因感冒缺陣，上半場打完巫師只落後6分，不過快艇第三節開局打出9：0攻勢，單節狂轟40分，將領先擴大到27分，比賽迅速進入垃圾時間。

雷納德只打前三節就進帳31分9籃板，哈登25分9籃板。巫師以庫茲瑪（Kyle Kuzma）砍進27分，表現最佳。值得一提的是，快艇老將塔克（PJ Tucker）11月28日後就一直被冰在板凳，巫師球迷今天也在場邊數次大喊塔克的名字，希望他能上場，但最終無法如願。

據「HoopsHype」記者斯卡托（Michael Scotto）報導，快艇有意送走塔克和海蘭德（Bones Hyland）。塔克合約還有1年半，明年是球員選項，他預計不會討論買斷。

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