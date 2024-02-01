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NBA／「大飆分時代」來臨 聯盟：別太擔心

體育新聞組／綜合報導
唐西奇日前單場狂飆73分，本季就有4人單場飆破60分，NBA正式進入「大飆分時代」。（路透）
唐西奇日前單場狂飆73分，本季就有4人單場飆破60分，NBA正式進入「大飆分時代」。（路透）

NBA近期進入大飆分時代，包含費城76人球星安比德、達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）都曾轟下至少70分。不過執行副總裁杜馬斯表示，不用太過擔心，本季場均得分與上季相比，僅略微上升。

上季NBA年度（MVP）安比德（Joel Embiid），在1月23日對戰聖安東尼奧馬刺的比賽，豪取70分寫下本季NBA單場新高，而同一天明尼蘇達灰狼的湯斯（Karl-Anthony Towns）也拿下62分。

沒想到相隔不到1周，唐西奇也轟下73分，再度刷新本季NBA單場新高，當天布克（Devin Booker）也斬獲62分，等於在5天之內有4名不同球員得分超過60分，在過去77個NBA賽季首度發生。

對於NBA進入「大飆分時代」趨勢，執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）認為，不用太過擔心，因為聯盟的平均得分與上季相比，僅略微上升，「這就是現在的比賽狀況，隨著場上節奏、球員投三分數量的改變，這樣得分大爆發的表現是難以避免的。」

從數據上來看，目前NBA場均得分從上季的114.7分，增加到本季的115.6分，成長幅度僅0.78%。杜馬斯補充，在聯盟的辦公室中，沒有提出想要看到特定球員飆分的要求，並以日前丹佛金塊作客波士頓塞爾提克為例，當時金塊以102比100終結塞爾提克主場20連勝紀錄。

杜馬斯說：「我在比賽結束後說，這場比賽絕對是球迷想看的，球迷只希望看到精采的比賽，並在一切結束後說『太不可思議了』，而飆分就變得相對次要。」

NBA 費城 波士頓

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