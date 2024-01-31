NBA／明星賽頭一遭 柯瑞與「女柯瑞」比三分球

柯瑞（左）與優涅思庫（右）正面對決。（取材自X平台）

聯盟30日正式宣布，勇士 神射手柯瑞 （Stephen Curry）將與女柯瑞、WNBA 神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）在明星賽上演三分球大賽，這將是NBA史上首次男女對決的三分大賽。。另外，新秀挑戰賽名單也出爐。

現年26歲的優涅思庫去年在WNBA三分球大賽中，連續投進20顆三分球，決賽27投25中拿到37分，刷新WNBA及NBA紀錄。柯瑞也好奇誰是三分球大賽最佳射手？優涅思庫則下戰帖，如今對決戲碼正式確定上演。

聯盟公布新秀挑戰賽28人名單，包含11名新秀、10名二年級生及7名G聯盟球員。將由西班牙傳奇球星加索（Pau Gasol）、WNBA傳奇球星凱琴斯（Tamika Catchings）、前NBA球員羅斯（Jalen Rose）及德國名將施倫夫（Detlef Schrempf）擔任總教練。

美東時間2月5日將舉辦球員選秀，加索、凱琴斯及羅斯將分別挑選7名球員，施倫夫則直接執教7位G聯盟球員。

此外，聯盟公布上半季球衣銷售量，柯瑞高居第1，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）力壓湖人巨星詹姆斯（LeBron James）排第2，他也發文直呼：「這對我來說太瘋狂了！」

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）排名第4，明星賽人氣王安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）只有第5。獨行俠唐西奇（Luka Doncic）和宿敵布克（Devin Booker）分居第6和第7，杜蘭特（Kevin Durant）僅第8。