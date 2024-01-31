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NBA／戴維斯養傷 伍德疑不滿沒首發…湖人遭老鷹慘電

體育新聞組／綜合報導
老鷹少主楊恩（右）火力全開，拿下26分。（路透）
老鷹少主楊恩（右）火力全開，拿下26分。（路透）

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）30日因傷缺陣，由海斯（Jaxson Hayes）頂替先發，老鷹在首節中段打出11：2攻勢後，一路壓制湖人，終場以138：122輕鬆取勝。

戴維斯29日因腹股溝痠痛，整個第四節都沒上場。30日賽前約20分鐘，替補中鋒伍德（Christian Wood）發文，疑似在表達無緣頂替先發的不滿。

老鷹少主楊恩（Trae Young）二、三節火力全開，6次外線出手全命中，進帳22分，幫助老鷹帶著15分領先進入末節。湖人末節一度追到10分差，但老鷹墨瑞（Dejounte Murray）單節獨得10分，再將領先擴大。湖人最後3分21秒落後18分，換上板凳球員，進入垃圾時間。

終場老鷹就以138：122贏球，湖人苦吞二連敗，勝率跌破五成，戰績來到24勝25敗。

老鷹隊楊恩全場拿到26分13助攻，墨瑞24分9助攻，強森（Jalen Johnson）19分11籃板。湖人方面，里夫斯（Austin Reaves）砍進28分6助攻，詹姆斯（LeBron James）得到20分9籃板8助攻，伍德替補出陣22分鐘，攻下9分8籃板。

湖人

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