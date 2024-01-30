我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

NBA／將重返拓荒者主場 里拉德：我感覺非常興奮

中央社／台北31日電
里拉德與三個孩子們。（美聯社）
里拉德與三個孩子們。（美聯社）

重回熟悉的美國職籃NBA波特蘭拓荒者主場，密爾瓦基公鹿球星里拉德透露，是帶著愛回到這座球場，「我感覺非常興奮，期待在場上享受比賽。」

拓荒者是里拉德（Damian Lillard）NBA生涯的起點，也一直是球隊的當家看板球星，2019年他曾率隊挺進西區冠軍戰。隨著拓荒者近年戰績下滑，里拉德萌生「轉換環境」的念頭，最後透過三方交易來到東區強權公鹿隊，攜手「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拚冠。

趁著公鹿明天作客拓荒者的機會，里拉德將重回熟悉的球場，「我喜歡這支球隊，也喜愛每天一起工作的每一個人，尤其我們雙方不是撕破臉的關係，所以能夠再度於這裡比賽，我個人是處於很棒的狀態。」他指出，離開的原因是為了追求總冠軍，「現在我帶著愛回來，同時心情很興奮。」

里拉德補充，在拓荒者主場打了很多比賽，甚至能夠認出球迷的臉，「所以再次踏進這座球場，看到熟悉球迷的面孔，有種回到家的感覺，我很期待在場上享受比賽。」

拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）承認，看著里拉德穿上不同隊的球衣感覺有點奇怪，不過他也充分理解好友選擇向前的決定，「即便身處艱困的環境，里拉德也從來沒有抱怨過，我認為他是一名戰士，在場上永遠全力以赴，我非常尊敬他這一點。」

NBA 字母

上一則

MLB／大谷翔平「空揮花20分鐘」奇特訓練讓隊友讚：他第二沒人第一

下一則

NBA／柯瑞與女神射手確定上演三分大賽 新秀挑戰賽名單出爐

延伸閱讀

NBA／太陽險翻船 熱火逆轉失敗苦吞7連敗

NBA／太陽險翻船 熱火逆轉失敗苦吞7連敗
NBA／近50年第5人 布克3戰場均破50分 擊敗唐西奇獲單周最佳

NBA／近50年第5人 布克3戰場均破50分 擊敗唐西奇獲單周最佳
NBA／曾遭76人解雇 瑞佛斯為何點頭出任公鹿主帥？

NBA／曾遭76人解雇 瑞佛斯為何點頭出任公鹿主帥？
NBA／里拉德新高45分 「字母哥」準大三元 公鹿退活塞

NBA／里拉德新高45分 「字母哥」準大三元 公鹿退活塞

熱門新聞

謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

莎芭蓮卡擊敗鄭欽文 澳網逾十年女單衛冕第一人

2024-01-27 05:27
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12
在2022年北京冬奧賽場上的俄國花滑女選手瓦莉娃。(美聯社)

花滑女選手瓦莉娃服禁藥禁賽4年 俄失北京冬奧金牌

2024-01-29 11:47

超人氣

更多 >
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」