NBA／布魯克斯激怒范德比爾特 湖人防守崩盤

詹姆斯（右）和火箭「惡棍」布魯克斯本季第4度碰頭。（路透）

湖人 巨星詹姆斯（LeBron James）和火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季第4度碰頭，本場比賽湖人防守大崩盤，終場以119：135遭火箭痛宰。此外，西區龍頭之爭再度上演激烈對抗，灰狼發揮防守威能，迫使雷霆在2分多鐘內一分未得，趁機打出9：0攻勢，最終完成復仇，以107：101送給雷霆背靠背連敗。

與湖人的比賽中，火箭首節狂轟41分，取得11分領先。第二節湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）扣籃時，被布魯克斯輕推一把，裁判吹普通犯規。一分多鐘後，范德比爾特突然推布魯克斯，隨後又碰對方頭部，連吞2次技術犯規遭驅逐出場，火箭則將領先擴大到18分。

第三節火箭持續壓制湖人，領先來到24分，末節湖人打出14：3攻勢縮小分差，布魯克斯搶籃板時碰到詹姆斯臉部，被吹惡意犯規。不過火箭格林（Jalen Green）連得4分，讓湖人最後2分鐘落後15分，提前進入垃圾時間。

本季兩隊4度交手，戰成2：2平手。火箭格林豪取34分12籃板7助攻，中鋒森根（Alperen Sengun）31分12籃板7助攻，布魯克斯得到18分。湖人方面，詹姆斯23分10籃板6助攻，戴維斯（Anthony Davis）23分7籃板，羅素（D'Angelo Russell）也得到23分。

另一場灰狼與雷霆大戰，兩隊本季形成2勝2敗平手局面，但灰狼挾著此勝，重新奪回西區龍頭寶座。

灰狼先發5人得分均達雙位數，愛德華（Anthony Edwards）攻下27分4籃板4助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分10籃板6助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）12分17籃板；最後時刻拿到重要5分的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）進帳14分。

雷霆依舊是看亞歷山大的強力輸出，他此戰又砍下37分8助攻7籃板，本季4次面對灰狼得分均超過30分。不過亞歷山大全場又獲得16次罰球機會，比灰狼全隊還多出一次，這也讓愛德華大感不滿，直接抨擊裁判。

「爛裁判！你們就罰我錢吧，但我還是要說，裁判今天根本不給我們哨音。」愛德華賽後忍不住怒嗆。

除了亞歷山大，威廉斯（Jalen Williams）也有貢獻20分，不過霍姆葛倫（Chet Holmgren）表現低迷，9投2中僅拿4分7籃板。

灰狼整個第四節繳出57.9%的團隊命中率，還轟進6記三分球，反觀雷霆僅42.1%命中率，三分球7投2中。比賽最後的熄火，也讓球隊無緣在主場延續對戰勝果。