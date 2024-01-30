我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

NBA／布魯克斯激怒范德比爾特 湖人防守崩盤

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯（右）和火箭「惡棍」布魯克斯本季第4度碰頭。（路透）
詹姆斯（右）和火箭「惡棍」布魯克斯本季第4度碰頭。（路透）

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）和火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季第4度碰頭，本場比賽湖人防守大崩盤，終場以119：135遭火箭痛宰。此外，西區龍頭之爭再度上演激烈對抗，灰狼發揮防守威能，迫使雷霆在2分多鐘內一分未得，趁機打出9：0攻勢，最終完成復仇，以107：101送給雷霆背靠背連敗。

與湖人的比賽中，火箭首節狂轟41分，取得11分領先。第二節湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）扣籃時，被布魯克斯輕推一把，裁判吹普通犯規。一分多鐘後，范德比爾特突然推布魯克斯，隨後又碰對方頭部，連吞2次技術犯規遭驅逐出場，火箭則將領先擴大到18分。

第三節火箭持續壓制湖人，領先來到24分，末節湖人打出14：3攻勢縮小分差，布魯克斯搶籃板時碰到詹姆斯臉部，被吹惡意犯規。不過火箭格林（Jalen Green）連得4分，讓湖人最後2分鐘落後15分，提前進入垃圾時間。

本季兩隊4度交手，戰成2：2平手。火箭格林豪取34分12籃板7助攻，中鋒森根（Alperen Sengun）31分12籃板7助攻，布魯克斯得到18分。湖人方面，詹姆斯23分10籃板6助攻，戴維斯（Anthony Davis）23分7籃板，羅素（D'Angelo Russell）也得到23分。

另一場灰狼與雷霆大戰，兩隊本季形成2勝2敗平手局面，但灰狼挾著此勝，重新奪回西區龍頭寶座。

灰狼先發5人得分均達雙位數，愛德華（Anthony Edwards）攻下27分4籃板4助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分10籃板6助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）12分17籃板；最後時刻拿到重要5分的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）進帳14分。

雷霆依舊是看亞歷山大的強力輸出，他此戰又砍下37分8助攻7籃板，本季4次面對灰狼得分均超過30分。不過亞歷山大全場又獲得16次罰球機會，比灰狼全隊還多出一次，這也讓愛德華大感不滿，直接抨擊裁判。

「爛裁判！你們就罰我錢吧，但我還是要說，裁判今天根本不給我們哨音。」愛德華賽後忍不住怒嗆。

除了亞歷山大，威廉斯（Jalen Williams）也有貢獻20分，不過霍姆葛倫（Chet Holmgren）表現低迷，9投2中僅拿4分7籃板。

灰狼整個第四節繳出57.9%的團隊命中率，還轟進6記三分球，反觀雷霆僅42.1%命中率，三分球7投2中。比賽最後的熄火，也讓球隊無緣在主場延續對戰勝果。

湖人

上一則

NBA／太陽險翻船 熱火逆轉失敗苦吞7連敗

延伸閱讀

NBA／亞歷山大連5戰破30分 雷霆登上西區龍頭

NBA／亞歷山大連5戰破30分 雷霆登上西區龍頭
NBA／詹姆斯20次入選明星賽 打破與賈霸共享紀錄

NBA／詹姆斯20次入選明星賽 打破與賈霸共享紀錄
NBA／詹姆斯20度明星賽先發破紀錄 柯瑞落選

NBA／詹姆斯20度明星賽先發破紀錄 柯瑞落選
NBA／亞歷山大攻防一體寫可怕數據 隊友：已經見怪不怪

NBA／亞歷山大攻防一體寫可怕數據 隊友：已經見怪不怪

熱門新聞

1月21日，李娜在比賽中回球。(新華社)

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

2024-01-21 19:27
謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

莎芭蓮卡擊敗鄭欽文 澳網逾十年女單衛冕第一人

2024-01-27 05:27
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺