NBA／太陽險翻船 熱火逆轉失敗苦吞7連敗

布克（右）生涯第9次獲得單周最佳球員。（美聯社）

熱火29日在主場迎戰「背靠背」賽程的太陽，沒想到三節打完就落後26分，儘管末節追回不少分數，終場仍以105：118輸球，苦吞7連敗，創隊史2007-08年賽季後最長連敗紀錄。

熱火首節前段取得7分領先，但太陽替補中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）爆發，單節5投全中，貢獻11分，幫助太陽反而領先8分，太陽接下來乘勝追擊，三節打完領先26分。

不過太陽末節開局再度發病，被熱火打出一波17：5攻勢，所幸比賽尾聲比爾（Bradley Beal）和葛登（Eric Gordon）外線穩穩命中，收下勝利。

太陽順利中止2連敗，布克（Devin Booker）得到22分8籃板7助攻，杜蘭特（Kevin Durant）20分8籃板7助攻，比爾19分7助攻，葛登則挹注23分。

熱火方面，巴特勒（Jimmy Butler）拿到26分8籃板，洛齊爾（Terry Rozier）21分，阿德巴約（Bam Adebayo）只有8分11籃板，赫洛（Tyler Herro）18投僅5中，拿到17分6籃板。

此外，太陽明星射手布克（Devin Booker）上周火力大爆發，4場比賽中有3場至少拿到44分，更在對溜馬一戰狂轟生涯次高62分，4戰場均42分，投籃命中率高達63.9%，這讓他擊敗轟出現役球員最高73分的唐西奇（Luka Doncic），生涯第9次獲得單周最佳球員。

除了對溜馬狂轟62分外，布克在對獨行俠一戰拿下46分，對魔術則是得到44分，3場比賽場均50.7分，成就個人生涯第2次在連續3場比賽中場均得到至少50分的壯舉。

值得一提的是，在過去50年內，全聯盟僅有喬丹 （Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）能夠做到這樣的瘋狂飆分秀表現。其中布萊恩達成過5次，里拉德3次，喬丹、哈登和布克都是2次，最猛的是布萊恩的場均58.3分。

此外根據太陽官方統計，布克在連續4場客場比賽中累積拿到204分，是NBA 自1975-76賽季以來首位有此表現的球員。

就在布克和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）分別贏得西區、東區單周最佳球員後，還是有媒體提出質疑，狂砍73分的唐西奇和70分的安比德（Joel Embiid）居然沒有得到青睞？

但從戰績來看，布克上周4戰取得2勝2敗，而唐西奇過去5場比賽場均繳出可怕的40.2分11.8籃板11.2助攻，獨行俠僅1勝4敗；至於安比德則是在轟出70分和31分之後，缺席了對金塊的比賽，球隊上周也是1勝2敗。