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NBA／只有柯瑞是非賣品 勇士超市開張 聽取湯普森報價

體育新聞組／綜合報導
勇士只有柯瑞（右）是非賣品，湯普森本季表現有所下滑。（路透資料照片）
勇士只有柯瑞（右）是非賣品，湯普森本季表現有所下滑。（路透資料照片）

勇士隊本季戰績19勝24敗，暫居西區第12，現在有消息指出，勇士只有柯瑞（Stephen Curry）是非賣品，願意聽取湯普森（Klay Thompson）的交易報價。

「The Athletic」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到勇士的交易可能性，「除了柯瑞外，每個人都在考慮範圍內。事實上庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）是他們很看好，且想長期留下的球員，被視為核心的一部分」。

查拉尼亞指出，勇士將開啟維金斯（Andrew Wiggins）和保羅（Chris Paul）的交易談判，甚至有可能動到湯普森，「我認為勇士對這些都非常開放，他們必須保持開放態度，這是一支戰績落後5場的球隊，所以我們將在未來10天看是否有交易。」

湯普森在2011年選秀會第11順位被勇士選中，與柯瑞組成「浪花兄弟」，聯手奪下4冠。他上個休賽季未和勇士談妥續約，合約將在今年季後到期，本季他的表現有所下滑，不過近期狀態回暖，整季場均17.6分，三分球命中率38.5%。

勇士 柯瑞

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