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NBA／復出秀10分11助攻 西蒙斯：當我拿球就是快攻

記者劉肇育／即時報導
籃網西蒙斯傷癒復出首戰，出賽短短18分鐘進帳10分11助攻8籃板的全能數據。（美聯社）
籃網西蒙斯傷癒復出首戰，出賽短短18分鐘進帳10分11助攻8籃板的全能數據。（美聯社）

暌違近3個月，籃網隊明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）29日與爵士隊之戰傷癒回歸，出賽短短18分鐘進帳10分11助攻8籃板的全能數據，幫助籃網以147：114獲勝，相隔1個多月再度收下2連勝，籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）透露，其實西蒙斯與隊友已經許久沒有一同訓練。

西蒙斯過去兩個賽季受到傷勢影響只打了42場比賽，季前雖然一度宣告將強勢回歸，沒想到僅打6場比賽又因為腰部神經受到撞擊，缺席接下來38場比賽，今天還沒有跟球隊一同進行完整訓練就回到場上，參與籃網與爵士之戰。

儘管許久沒有比賽，西蒙斯上半場就展現穿針引線的功力，上場9分鐘就送出7次助攻，最終他也在18分鐘的上場時間繳出一張10分11助攻8籃板的全能成績單，幫助籃網以33分差距大勝爵士。

談到西蒙斯的好表現，連馮恩都直呼「久違了」，「事實上我已經好幾個月沒有在球場上見過他，甚至我們今晚在場上的部分陣容過去還是沒有一起比賽過的，他不僅努力幫助球隊贏得比賽，同時也繼續了解隊友。」

籃網球迷以熱烈的歡呼聲浪歡迎西蒙斯的回歸，他成為聯盟史上第4位以百分之百命中率至少拿下10分10助攻5籃板且0失誤的球員，在他扮演攻勢發動機下，籃網在快攻得分上也以28：16領先爵士。西蒙斯說：「今天確定上陣時，我就告訴隊友，你們該知道現在是什麼時刻了，每當我拿到球，就是我們發動快攻的時候。」

替補上陣拿下19分的華克（Lonnie Walker IV）也認為，西蒙斯的傳球幫助球隊提升整體水準，西蒙斯則說：「有些球員知道和我一起打球的感覺，他們投籃充滿信心，所以跟他們一起上場很容易。」

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