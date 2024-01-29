NBA／杜倫雙20 活塞爆冷擊退雷霆

活塞中鋒杜倫(左)表現精采。 （路透）

活塞在主場以120：104爆冷擊敗西區第1的雷霆，這是他們本季首次打贏勝率5成以上的球隊，同時是聯盟歷史第2支勝率低於15%，打贏勝率超過70%的球隊。

活塞此役在第二節灌進46分，墊底勝利基礎。中鋒杜倫（Jalen Duren）出賽31分鐘，就貢獻22分21籃板6助攻，只有他和1967年的里德（Willis Reed）及1976年的華頓（Bill Walton）在31分鐘內砍下這樣的數據。

杜倫也是2020年佐蒙德（Andre Drummond）後，隊史首位「雙20」球員。他賽後表示，「我知道雙20一定會在某個時刻發生，對我來說，來得有點慢。」

活塞前一戰才輸給巫師，此役背靠背出賽，很少人想到能擊敗雷霆，總教練威廉斯（Monty Williams）強調，「我認為我們球員很在乎贏球，我們有很多輸球的藉口，背靠背對上西區最強球隊，但我們球員全力以赴。」

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）直言輸球原因是兩隊的能量，「他們打得很有活力，隨著比賽進行，我們無法打出相同的能量，他們顯然配得上這場勝利。」