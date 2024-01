NBA／連2場都是「1分差」落敗 柯瑞怒撕球衣坦言失望

勇士 隊和湖人 隊27日上演2度延長激戰,勇士當家球星柯瑞 (Stephen Curry)雖在4.7秒投進超前外線,但湖人靠詹姆斯(LeBron James)1.2秒致勝罰球,以145:144帶走血戰勝利,也讓轟下46分的柯瑞走向休息室前氣到扯破身上的球衣。

輸球的勇士,戰績下滑到19勝24敗,西區僅排第12名,柯瑞也坦言,整個賽季有很多該贏卻沒拿下的比賽,失望難免,就像是這一場。

「當你覺得已經表現夠好,可以贏下比賽,就像對國王那場,但再一次,我們沒任何可證明。」柯瑞說。

勇士教頭柯爾(Steve Kerr)表示,賽後和球員說,必須扭轉頹勢,「我相信他們,今年我們經歷那麼多,而球季只有過一半而已,還有很長的路要走,我們有很多好的成員在前面帶領著。」

勇士連2場敗仗都是1分差落敗,先是輸給國王,再敗給湖人,接續休息兩天後主場迎戰76人隊。

NBA 28日也公告湖人勇士之戰的最後2分鐘裁判報告,報告指出柯瑞第二度延長賽4.7秒投進的關鍵外線前,隊友格林(Draymond Green)掩護的進攻犯規漏吹。

NBA表示,格林的掩護將湖人范德比爾特(Jarred Vanderbilt)撞倒,當時格林有再向前一步,構成進攻犯規。

Steph Curry tonight...



🔥 46 PTS (season high)

🔥 9 3PM (season high)

🔥 Wild OT-forcing bucket

🔥 Go-ahead triple with 4.7 left in 20T



Left it ALL on the floor. pic.twitter.com/2bTrsjA8CE