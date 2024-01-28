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NBA／快艇撞翻綠衫軍主場 笑納5連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
雷納德(左)高效率貢獻，率領快艇客場痛宰綠衫軍。（美聯社）
雷納德(左)高效率貢獻，率領快艇客場痛宰綠衫軍。（美聯社）

即便擁有全聯盟最強悍的主場堡壘，但綠衫軍面對近況強勢宛如航空母艦的快艇軍團，卻是遭受本季最難堪的比賽結果之一。

雷納德（Kawhi Leonard）僅上場29分鐘就拿下26分，快艇上半場就將對手命中率壓在3成以內，一口氣取得16分領先優勢；進入第三節中段更是狠狠殺出21：0的猛烈攻勢，直接摧毀波士頓防線，讓比賽早早進入垃圾時間。最終快艇就以115：96輕鬆輾過塞爾蒂克。

「背靠背」連續客場出賽的快艇可說是一雪前次交手在自家慘敗39分的奇恥大辱，順利取得5連勝，更是最近26場比賽中的第22勝。至於先前才在主場吞下首敗的塞爾蒂克，則是黯然結束3連勝，單場得分也追平本季最低。

「上次我們在主場慘輸給塞爾蒂克，所以球員們今天打得很專注。」快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）賽後表示。

由於比分大幅拉開，快艇先發主力第四節幾乎都在場邊觀戰。喬治（Paul George）得到17分，哈登（James Harden）9分8籃板7助攻，曼恩（Terance Mann）14分；替補的泰斯（Daniel Theis）面對前東家拿到18分7籃板。

塞爾蒂克團隊命中率僅36%，先發球員中只有泰托姆（Jayson Tatum）得分上雙，他獲得21分11籃板，且達成生涯11000分里程碑；布朗（Jaylen Brown）8分6籃板，懷特（Derrick White）更是2分進帳，表現完全失水準。

「快艇在防守端做得很好，他們不斷干擾了我們每一次傳球時機，我認為我們進攻欠缺效率，糟糕的進攻表現也影響了防守。你無法改變比賽結果，我們只能選擇遺忘它。我們必須要接受這次挫折，我們表現不佳，對手更值得這場勝利。」馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

快艇 波士頓

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