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NBA／金塊擊敗76人 安比德臨時缺陣遭質疑

中央社／台北28日電
安比德27日未上場比賽。(美聯社)
安比德27日未上場比賽。(美聯社)

NBA丹佛金塊今天在約柯奇帶領下，以111比105勝費城76人。76人賽前熱身才宣布安比德因傷缺陣，有球迷拿尋人啟事海報，金塊教頭馬龍也認為聯盟應就安比德臨時缺陣進行調查。

76人作客金塊，安比德（Joel Embiid）名字未出現在傷兵名單中，但賽前熱身時卻因左膝不適，最終未上場，無緣與金塊的約柯奇（Nikola Jokic）上演最有價值球員（MVP）對決。

「我們很晚才發現這件事情，我不知道安比德怎麼從可以參加比賽，變成無法出賽。」金塊教頭馬龍（Michael Malone）表示：「我相信聯盟將會進行調查。」

美聯社報導，安比德日前在對戰印第安納溜馬比賽中扭傷左腳，馬龍賽後也提及此事，他說：「我確信他有傷在身。但他突然不打，這的確會對我們在準備上造成困難。」

不少金塊球迷也在場邊拿出印有安比德照片的尋人啟事，畢竟安比德前一次客場出戰金塊，已是2019年11月8日。

76人總教練諾斯（Nick Nurse）表示：「安比德真的很想參加比賽，但醫療團隊評估，他不適合參賽。」

約柯奇今天攻下全隊最高26分，另有16籃板、7助攻，幫助金塊以111比105擊敗人手不足的費城76人，76人此役不僅安比德缺陣，馬克西（Tyrese Maxey）、哈里斯（Tobias Harris）、班霸（Mo Bamba）都高掛免戰牌，光是這4人本季場均貢獻合計近84分。

76人本季已進行44場比賽，上季獲得年度MVP的安比德本季已缺席11場比賽，根據規定，安比德若想要角逐年度MVP等獎項，必須參加至少65場例行賽，也就是說，在剩下38場比賽中，安比德最多只能再缺席6場。

費城

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