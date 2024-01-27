我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

NBA／哈登加盟快艇首次大三元 近25戰21勝

記者蔡佳霖／綜合報導
哈登繳出加盟快艇後的首次大三元。（路透）
哈登繳出加盟快艇後的首次大三元。（路透）

相較於唐西奇（Luka Doncic）的73分和布克（Devin Booker）的62分，哈登（James Harden）26日繳出加盟快艇後的首次大三元顯得黯淡許多，但對於無人入選明星賽先發的四巨頭來說，紮紮實實地累積勝場才是眼前最重要的一切。

來源：X平台

哈登攻下22分13助攻10籃板，生涯大三元累積75次，繼前一場的雷納德之後，球隊連兩戰皆有大三元演出；喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是合力拿下57分，快艇整場比賽最多領先21分，最終以127比107輕鬆輾過暴龍，取得4連勝。

加上這場勝利，快艇在最近25場比賽中豪取21勝，戰績大幅躍升到29勝14敗，逼近目前勝率都超過7成的雷霆和灰狼。在這波連戰皆捷的高潮中，哈登的穿針引線無疑扮演十分重要的推進角色，數據顯示，當他助攻數達兩位數時，快艇戰績來到可怕的14勝1敗。哈登目前是34歲又154天，成為快艇隊史最老拿到大三元的球員。

除了四巨頭的發揮外，鮑威爾（Norman Powell）面對前東家也拿下17分，普拉里（Mason Plumlee）先發獲得12分12籃板。

暴龍以巴恩斯（Scottie Barnes）的23分5籃板4助攻表現最佳，巴瑞特（RJ Barrett）22分6籃板4助攻。

快艇 巴瑞特

上一則

澳網／爆冷出局 約克維奇：連勝終會結束

下一則

NBA／哈登加盟快艇首次大三元 助隊近25戰勇奪21勝

延伸閱讀

NBA／哈登加盟快艇首次大三元 助隊近25戰勇奪21勝

NBA／哈登加盟快艇首次大三元 助隊近25戰勇奪21勝
NBA／昔日雷霆三少同場較勁 杜蘭特認了：對哈登喊「賣我」不爽

NBA／昔日雷霆三少同場較勁 杜蘭特認了：對哈登喊「賣我」不爽
NBA／39歲詹皇隔扣喬治震驚全場 哈登表情成網路梗圖

NBA／39歲詹皇隔扣喬治震驚全場 哈登表情成網路梗圖
NBA／快艇打爆鵜鶘奪5連勝 哈登總得分超越「Logo Man」

NBA／快艇打爆鵜鶘奪5連勝 哈登總得分超越「Logo Man」

熱門新聞

1月21日，李娜在比賽中回球。(新華社)

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

2024-01-21 19:27
2015年世界冠軍肖恩·巴伯去世。（路透）

撐竿跳／加拿大世界冠軍在德州去世 年僅29歲

2024-01-19 22:18
美國職棒大聯盟2022年起開放使用電子暗號裝置PitchCom（圖），如今30支球隊的每位投手、捕手都在使用。PitchCom共同創辦人漢金斯向中央社記者展示這套技術，首度讓PitchCom講中文及台語。（中央社）

電子暗號裝置改變大聯盟比賽 晶片來自台灣

2024-01-17 17:20
泰勒絲的戀情，意外刺激NFL球賽收視率。(美聯社)

泰勒絲為NFL帶來女性觀眾 意外拉近父女關係

2024-01-21 03:15
阿爾卡拉斯生涯首度打進澳網16強。(歐新社)

澳網／18歲中國小將第三盤退賽 「小蠻牛」只失2局闖16強

2024-01-20 02:02
1月25日，鄭欽文晉級澳網女單決賽。（新華社）

網球／繼李娜之後 中國鄭欽文殺進澳網女單決賽

2024-01-25 22:43

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事