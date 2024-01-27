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NBA／唐西奇狂轟73分 平史上單場第4高分

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇狂砍史上第四高的73分紀錄。（美聯社）
唐西奇狂砍史上第四高的73分紀錄。（美聯社）

或許是日前安比德（Joel Embiid）狂轟70分和唐斯（Karl-Anthony Towns）的62分激勵了聯盟所有進攻悍將，也或許是為了紀念布萊恩（Kobe Bryant）的逝世日。26日比賽中，獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic，右圖，美聯社）殺紅了眼，面對老鷹隊半場就飆進41分，刷新諾維茨基（Dirk Nowitzki）所保持的隊史半場34分紀錄。

來源：X平台

唐西奇在第三節又補上16分，讓他得分來到57分，生涯第7次突破50分；唐西在進入第四節後依然沒有停下腳步，單節獨拿16分，單場累積73分更一舉刷新個人生涯得分紀錄，成為史上第10位拿到至少70分的球員，還追平史上第4高得分紀錄。

總計唐西奇此戰33投25中包含8記三分球、16罰15中，得到73分10籃板7助攻。單場73分僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分和78分、布萊恩的81分，追平張伯倫（2度）和湯普森（David Thompson）的73分紀錄。

在唐西奇宛如天神降臨般的飆分秀加持下，獨行俠克服厄文（Kyrie Irving）休兵的陣容缺口，並且在第四節一再擋下老鷹的反撲，以148：143拿下勝利。

先前唐西奇單場最高得分是出現在2022年12月27日對尼克一戰，當時他31投21中外加22罰16中獨拿60分，還有21籃板10助攻的恐怖數據，上演不可思議的個人秀。

NBA單場超過70分。
NBA單場超過70分。

厄文

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