NBA／唐西奇狂轟73分 平史上單場第4高分

唐西奇狂砍史上第四高的73分紀錄。（美聯社）

或許是日前安比德（Joel Embiid）狂轟70分和唐斯（Karl-Anthony Towns）的62分激勵了聯盟所有進攻悍將，也或許是為了紀念布萊恩（Kobe Bryant）的逝世日。26日比賽中，獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic，右圖，美聯社）殺紅了眼，面對老鷹隊半場就飆進41分，刷新諾維茨基（Dirk Nowitzki）所保持的隊史半場34分紀錄。

HISTORIC 73-POINT NIGHT FROM LUKA DONCIC 🤯



🔥 73 PTS

🔥 25/33 FGM (75.8%)

🔥 15/16 FTM

🔥 8 3PM



He becomes the 4th player in NBA history to score 73+ points and the first ever to score 70+ on 75% or higher from the field. pic.twitter.com/Afm9cyJung — NBA (@NBA) 2024年1月27日

來源：X平台

唐西奇在第三節又補上16分，讓他得分來到57分，生涯第7次突破50分；唐西在進入第四節後依然沒有停下腳步，單節獨拿16分，單場累積73分更一舉刷新個人生涯得分紀錄，成為史上第10位拿到至少70分的球員，還追平史上第4高得分紀錄。

總計唐西奇此戰33投25中包含8記三分球、16罰15中，得到73分10籃板7助攻。單場73分僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分和78分、布萊恩的81分，追平張伯倫（2度）和湯普森（David Thompson）的73分紀錄。

在唐西奇宛如天神降臨般的飆分秀加持下，獨行俠克服厄文 （Kyrie Irving）休兵的陣容缺口，並且在第四節一再擋下老鷹的反撲，以148：143拿下勝利。