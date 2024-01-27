我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

誹謗女作家案判賠8330萬 川普批荒謬矢言上訴

NBA／唐西奇轟本季新高73分 獨行俠終止3連敗

中央社／台北27日電
NBA獨行俠球星唐西奇26日作客老鷹主場轟下聯盟本季單場新高的73分，率隊以148比143擊敗老鷹，終止最近的3連敗。（路透）
NBA獨行俠球星唐西奇26日作客老鷹主場轟下聯盟本季單場新高的73分，率隊以148比143擊敗老鷹，終止最近的3連敗。（路透）

美國職籃（NBA）獨行俠球星唐西奇26日作客老鷹主場轟下聯盟本季單場新高的73分，包括上半場就砍下破隊史紀錄的41分，終場率隊以148比143擊敗老鷹，終止最近的3連敗。

效力於費城76人的去年年度MVP安比德（Joel Embiid），5天前才在對陣聖安東尼奧馬刺時，攻下本賽季聯盟單場新高的70分，沒想到紀錄維持5天就被唐西奇（Luka Doncic）打破。

根據美國媒體StatMuse統計，唐西奇也成為NBA史上，第2名還未滿25歲生涯就超過2次單場60分以上的球員，前一名則是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

唐西奇26日締造這項得分紀錄也別有意義，他是NBA史上自從2006年1月22日布萊恩（Kobe Bryant）締造81分以來的單場最高得分紀錄，而美國時間的26日，正好是布萊恩逝世4週年。

在26日的比賽之前，唐西奇生涯單場新高是在2022年12月27日對上紐約尼克締造的60分，但今晚他成為NBA史上，第4名單場締造73分以上的球員，前3人分別為張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩、湯普森（David Thompson），其中張伯倫就完成4次。

儘管唐西奇賣老命狂轟73分，但獨行俠依舊贏得不輕鬆，少了因手指挫傷缺賽的厄文（Kyrie Irving），獨行俠打到終場前69秒僅以4分領先，幸好靠著唐西奇完成三分打才又擴大差距。

終場前10秒亞特蘭大老鷹靠著完成腦震盪檢查程序復出的後衛楊恩（Trae Young）砍進三分球追到3分差，只可惜接下來祭出犯規戰術，獨行俠穩穩罰進2球，還是無緣上演逆轉秀。

NBA 喬丹 費城

上一則

澳網／單屆3次5盤勝晉決賽 梅德維夫：我比賽前更強大

延伸閱讀

NBA／布克狂飆62分創溜馬主場紀錄 太陽7連勝仍遭中斷

NBA／布克狂飆62分創溜馬主場紀錄 太陽7連勝仍遭中斷
NBA／唐西奇怒趕球迷出場 上節目坦言：我可能不該那樣做

NBA／唐西奇怒趕球迷出場 上節目坦言：我可能不該那樣做
NBA／詹姆斯20次入選明星賽 打破與賈霸共享紀錄

NBA／詹姆斯20次入選明星賽 打破與賈霸共享紀錄
NBA／詹姆斯20度明星賽先發破紀錄 柯瑞落選

NBA／詹姆斯20度明星賽先發破紀錄 柯瑞落選

熱門新聞

1月21日，李娜在比賽中回球。(新華社)

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

2024-01-21 19:27
2015年世界冠軍肖恩·巴伯去世。（路透）

撐竿跳／加拿大世界冠軍在德州去世 年僅29歲

2024-01-19 22:18
美國職棒大聯盟2022年起開放使用電子暗號裝置PitchCom（圖），如今30支球隊的每位投手、捕手都在使用。PitchCom共同創辦人漢金斯向中央社記者展示這套技術，首度讓PitchCom講中文及台語。（中央社）

電子暗號裝置改變大聯盟比賽 晶片來自台灣

2024-01-17 17:20
泰勒絲的戀情，意外刺激NFL球賽收視率。(美聯社)

泰勒絲為NFL帶來女性觀眾 意外拉近父女關係

2024-01-21 03:15
阿爾卡拉斯生涯首度打進澳網16強。(歐新社)

澳網／18歲中國小將第三盤退賽 「小蠻牛」只失2局闖16強

2024-01-20 02:02
1月25日，鄭欽文晉級澳網女單決賽。（新華社）

網球／繼李娜之後 中國鄭欽文殺進澳網女單決賽

2024-01-25 22:43

超人氣

更多 >
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事