NBA／布克狂飆62分創溜馬主場紀錄 太陽7連勝仍遭中斷

太陽布克（左）攻下62分。（美聯社）

繼日前76人安比德（Joel Embiid）與灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）同日拿下70分與62分後，今天獨行俠唐西奇（Luka Doncic）與太陽布克（Devin Booker）又同日演出飆分秀，分別攻下73分與62分，但布克所屬的太陽最終卻以131：133不敵全隊4人得分超過20分的溜馬，中斷近期的7連勝。

太陽今天作客溜馬主場，首節布克就火力全開以14投10中，其中包含命中4記三分球，拿下29分，創下太陽隊史首節得分紀錄，上半場打完布克也已經拿下37分，有望朝著個人單場最高的70分紀錄邁進，也幫助太陽取得10分領先。

不過太陽今天對手是全聯盟進攻火力最強大的溜馬，溜馬今天單場最高分的席亞康（Pascal Siakam）雖然僅攻下31分，不過包括他在內，共4人得分超過20分，6人得分上雙，其中奈史密斯（Aaron Nesmith）、奈哈德（Andrew Nembhard）分別攻下22分。

至於替補上陣的托平（Obi Toppin）今天更有23分11籃板演出，其中包括比賽最後3.1秒投進超前比分的上籃，幫助溜馬在少了主控哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）的情況下，仍以2分差距逆轉勝出，3連敗後收下2連勝。

而太陽雖然輸球，但布克在今天攻下62分後，也讓他締造了在第四座NBA 球場的單場最高得分紀錄，其中包括在塞爾蒂克主場攻下70分、在溜馬主場攻下62分、在爵士主場攻下59分與在太陽主場攻下58分；但他也成為除了喬丹 （Michael Jordan）和張伯倫（Wilt Chamberlain）外，第三位單場得分在60分以上球隊卻兩度以上輸球的球員。