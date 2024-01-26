NBA／席亞康暌違1年大三元滅熱火 加盟溜馬首勝

席亞康睽違一年多再度完成大三元。（路透）

溜馬隊新援席亞康（Pascal Siakam）25日面對東區強權76人打出轉隊後的代表作，全場13投9中攻下26分13籃板10助攻，帶領溜馬打出均衡攻勢，從比賽一開始就壓制著對手，最多領先達27分，早早進入垃圾時間。最終，溜馬在主場以134：122拿下勝利。

根據統計，這是席亞康自2022年11月以來首度拿到大三元，同時也是他加入溜馬以來的首場勝利。先前他出賽的三場比賽皆落敗。

「席亞康表現非常出色，這是他生涯第6次大三元演出，也是來到溜馬之後的首見。當你陣中的大前鋒可以繳出這種大三元數據時，這很特別。」溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說。

溜馬7人得分雙位數，透納（Myles Turner）得到20分9籃板，奈哈德（Andrew Nembhard）19分8助攻，奈史密斯（Aaron Nesmith）16分8籃板3助攻。

先前轟出生涯新高70分的安比德（Joel Embiid），此戰20投11中，「只」拿到31分7籃板3助攻，個人還是達成連續22場破30分的表現。由於比分大幅拉開，安比德索性第四節隨著其他先發主力一同休兵。

賽後談到防守安比德，透納表示：「安比德還是會得到他該得的分數。我只是努力讓他稍微打得難受一些，讓他盡可能難以把球投進。」