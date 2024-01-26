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NBA／巫師換教頭 助教基夫暫代兵符…首戰輸了吞6連敗

中央社／台北26日電
NBA巫師隊總教練被開除後，由助理教練基夫暫時執掌兵符。圖為基夫25日首度帶領球隊比賽，最終輸給爵士隊。(路透)
NBA巫師隊總教練被開除後，由助理教練基夫暫時執掌兵符。圖為基夫25日首度帶領球隊比賽，最終輸給爵士隊。(路透)

繼NBA密爾瓦基公鹿開除總教練後，東區倒數第二的華盛頓巫師今天宣布，總教練小昂塞爾德將轉任球隊制服組，本季剩餘賽事由助理教練基夫掛帥，待休季期再覓新主帥人選。

48歲的小昂塞爾德（Wes Unseld Jr.）從2021年7月接下巫師總教練一職，儘管身為傳奇名將之子，但他執教巫師2.5個賽季期間戰績77勝130敗，勝率僅37.2%。

巫師去年夏天送走明星後衛比爾（Bradley Beal）進入重建期，今天之前戰績僅7勝36敗，在東區僅領先底特律活塞，防守更是全聯盟倒數。

巫師隊總裁溫格（Michael Winger）透過聲明表示：「在與小昂塞爾德經過幾次深思熟慮的談話後，我們共同決定為了球隊利益必須做出改變。」

ESPN報導，小昂塞爾將轉任球隊管理層，而助理教練基夫（Brian Keefe）在剩餘賽季將暫時代掌兵符，巫師隊規畫在休賽季期間尋覓新教頭。

基夫過去曾當過奧克拉荷馬雷霆、洛杉磯湖人、紐約尼克以及布魯克林籃網助理教練，本季才進入巫師教練團，就被委以重任。

不過，巫師今天主場以108比123敗給猶他爵士，苦吞6連敗，巫師此役以庫茲馬（Kyle Kuzma）26分最佳，另有6籃板、5助攻。

基夫帶兵首戰就吞敗，他表示，球隊投籃表現不佳，全只投進7顆三分球，「如果我們能投進這些球，或許就不一樣。儘管如此，我依舊為球員在比賽中展現韌性感到自豪。」

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