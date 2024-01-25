NBA／球迷諷「回跑步機再練練」唐西奇示意保全請他離場

唐西奇在比賽中遭到球迷嘲諷，立即請保全處理將這名球迷請出場。（路透）

獨行俠隊24日在主場迎戰太陽隊，儘管唐西奇（Luka Doncic）上場39分鐘拿下34分9助攻8籃板亮眼數據，但太陽在布克（Devin Booker）猛轟46分下，仍是以132：109擊敗獨行俠，而比賽過程中唐西奇還一度向主場保全示意，將一名穿著布克球衣且對著他嘲諷的球迷請出場，成為本場比賽插曲。

近期狀態起伏相當大的獨行俠，儘管在日前迎回球隊一哥唐西奇，不過主控厄文 （Kyrie Irving）在24日與太陽之戰缺陣，面對陣容相對完整的太陽，獨行俠唐西奇可說是孤掌難鳴，儘管他全場進帳34分，但獨行俠先發五人中也僅有他一人拿下雙位數得分。

比賽進行過程中，更有一名穿著布克球衣的太陽球迷對著唐西奇高喊，「盧卡，你累了，你還是回到跑步機上練練吧。」引發唐西奇的不滿，他隨即示意主場保全人員將這名球迷請出球場。

Luka Doncic had a Suns fan ejected for yelling the following at him:



“Luka, you’re tired! Get your a** on the treadmill!”pic.twitter.com/Yxx6Whihtt — NBA Retweet (@RTNBA) 2024年1月25日

賽後在被問及此事時，唐西奇也直言不諱表示，已經受夠這名球迷的嘲諷，「他們買了門票進場看球，但我已經受夠了，這點讓人感到沮喪」。

而這場比賽也是唐西奇在復出以來球隊苦吞的第3敗，儘管在這3場比賽中他繳出一張平均33.6分10.7助攻13籃板的亮眼數據，其中包括兩戰拿下大三元，但球隊卻是一勝難求，也難免影響到比賽時的心情。