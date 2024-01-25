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NBA／公鹿3星合砍87分勝騎士 給新帥見面禮

記者劉肇育／綜合報導
公鹿「字母哥」安戴托昆波對上騎士，全場砍下35分。（美聯社）
公鹿「字母哥」安戴托昆波對上騎士，全場砍下35分。（美聯社）

東區排名第2名的公鹿隊23日無預警開除總教練格里芬（Adrian Griffin），並傳出將由前76人隊主帥瑞佛斯（Doc Rivers）接掌兵符，公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）聲明，換帥是因為球團對於勝利的迫切性而做出決定，撇除外傳的與球員意見有關；公鹿24日對騎士隊之戰，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）、米道頓（Khris Middleton）攜手砍下87分，以126：116獲勝。

來源：X平台

公鹿開除本季首度執教的總教練格里芬，傳出已與前76人總教練瑞佛斯達成協議，對於開除格里芬的原因，霍斯特親上火線說明。

「這與球員的評論無關」，霍斯特表示，「這是我和球團高層的工作，我們每天都在評估球團內的任何事情，並期待能夠得到最大的利益，如果覺得可以變得更好、更大限度發揮這個團隊的才能，就會做出改變」。

霍斯特坦言並不是對格里芬失去耐性，而是找他執教後，球隊內部又有些變化，也就是交易來球星里拉德，「在他執教後發生的變化，讓我們對於勝利更有迫切性，因為今年對我們是一次特殊的機會，對於團隊的承諾也更加重要，我必須再次強調，我始終相信我們是一支優秀的團隊，且隨著不斷進步，我們有機會變得更偉大」。

霍斯特還不願證實瑞佛斯將接掌兵符，公鹿先由助理教練普朗提（Joe Prunty）暫代兵符出戰騎士，在安戴托昆波進帳35分10助攻18籃板大三元，里拉德、米道頓分別進帳28分與24分下，在下半場一路保持雙位數領先優勢，最終也以10分差距終結騎士近期8連勝。

另一場太陽、獨行俠對戰，首節就打出火藥味，先是杜蘭特（Kevin Durant）和威廉斯（Grant Williams）發生衝撞，後續太陽隊諾基奇（Jusuf Nurkic）也出手推開威廉斯，三人最後都因這次衝突遭判罰一次技術性犯規。終場太陽132：109打退獨行俠。

本場比賽進行到首節8分多鐘時，杜蘭特和威廉斯因防守卡位發生衝突，當杜蘭特舉起雙手想和裁判爭取犯規時，威廉斯用右肩撞向杜蘭特，使得杜蘭特跌倒在地。

杜蘭特倒地後，裁判先是對威廉斯判了一個犯規，威廉斯面露不滿，邊抗議邊刻意將腳卡進杜蘭特的雙腿中間。諾基奇見狀，立刻用雙手推開威廉斯，而後者又馬上使用肩膀撞擊諾基奇，隨後裁判、兩方球員和教練才介入拉開三人，三人都在之後遭到判罰一次技術性犯規。

太陽對戰獨行俠，首節杜蘭特（背後35號）和威廉斯(背後3號)發生衝撞。（路透）
太陽對戰獨行俠，首節杜蘭特（背後35號）和威廉斯(背後3號)發生衝撞。（路透）

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