NBA／轉隊首秀沒當成熱火救兵 洛齊爾：事情不會立即完美

洛齊爾24日首度披上熱火戰袍對灰熊隊之戰亮相，以替補身分出賽29分鐘攻下9分5助攻。（美聯社）

熱火隊日前與黃蜂隊交易換來後衛洛齊爾（Terry Rozier）後，24日洛齊爾首度披上熱火戰袍對灰熊隊之戰亮相，以替補身分出賽29分鐘攻下9分5助攻；灰熊在多名主力球員缺陣下，靠威廉斯（Vincent Williams Jr.）砍下生涯新高的25分領軍，以105：96擊敗熱火。

熱火將陣中老將羅瑞（Kyle Lowry）與一個2027年首輪受保護選秀籤交易到黃蜂，換回砍將洛齊爾，希望填補進攻火力上的缺口，不過加盟後首場比賽，替補上陣的洛齊爾似乎仍在尋找手感，單場出手11次僅命中3球，包括三分球出手5次命中1球，僅拿下9分外帶5助攻。

反觀灰熊少了9名球員，包括本季因傷報銷的莫蘭特（Ja Morant）、亞當斯 （Steven Adams），以及主要輪替的貝恩（Desmond Bane）、史馬特（Marcus Smart），靠威廉斯、替補上陣的傑克森（GG Jackson）和日前剛簽下雙向合約的小皮本（Scotty Pippen Jr.）3名年輕好手攜手攻下57分，最終以9分差距擊敗熱火。

對於加盟首戰無法幫助熱火取勝，洛齊爾說：「我們都知道事情不會立即變得完美，但你可以看到球隊對於事情的評估以及未來的進展，我認為自己很適合熱火的文化，並且在防守端做出貢獻，就讓一切自然運行吧，我們都是專業的球員，總會想到辦法的」。

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也說：「這是NBA 每年最難以捉摸的時期，很多事我也不知該如何解釋，但我們24日在進攻端確實有很多不尋常的表現」。