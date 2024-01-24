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NBA／公鹿撇清球員因素換帥 字母哥大三元斷騎士8連勝

記者劉肇育／即時報導
安戴托昆波（中）進帳35分10助攻18籃板大三元，率隊以10分差距終結騎士近期8連勝。（路透）
安戴托昆波（中）進帳35分10助攻18籃板大三元，率隊以10分差距終結騎士近期8連勝。（路透）

東區排名第二名的公鹿隊23日無預警開除總教練格里芬（Adrian Griffin），並傳出將由前76人隊主帥瑞佛斯（Doc Rivers）接掌兵符，24日公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）聲明，換帥是因為球團對於勝利的迫切性而做出決定，撇除外傳的與球員意見有關；公鹿24日對騎士隊之戰，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）、米道頓（Khris Middleton）攜手砍下87分，以126：116獲勝。

公鹿開除本季首度執教的總教練格里芬，傳出已經與前76人總教練瑞佛斯達成協議，對於外傳格里芬遭到撤換的主因是與球員有關，霍斯特親上火線闢謠。

「這與球員的評論無關。」霍斯特談到球團的換帥決定時表示，「這就是我和球團高層的工作，我們每天都在評估球團內的任何事情，並期待能夠得到最大的利益，如果覺得可以變得更好、更大限度發揮這個團隊的才能，就會做出改變。」

霍斯特坦言並不是對於格里芬失去耐性，而是去年夏天找他執教後，球隊內部又有些變化，也就是交易來球星里拉德，讓他們的方向又有所改變，「在他執教後發生的變化，讓我們對於勝利更有迫切性，因為今年對我們是一次特殊的機會，對於團隊的承諾也更加重要，我必須再次強調，我始終相信我們是一支優秀的團隊，且隨著不斷進步，我們有機會變得更偉大。」

在霍斯特還不願證實瑞佛斯將接掌兵符的情況下，公鹿24日由助理教練普朗提（Joe Prunty）暫代兵符出戰騎士，在安戴托昆波進帳35分10助攻18籃板大三元，里拉德、米道頓分別進帳28分與24分下，在下半場一路保持雙位數領先優勢，最終也以10分差距終結騎士近期8連勝。

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