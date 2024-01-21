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NBA／里拉德新高45分 「字母哥」準大三元 公鹿退活塞

記者蔡佳霖／綜合報導
里拉德（右）轟出賽季新高45分。（路透）
里拉德（右）轟出賽季新高45分。（路透）

面對東區弱旅活塞，里拉德（Damian Lillard）可說是大開殺戒，20日上場37分鐘，全場22投12中，其中三分球11投5中，16罰全中，攻下轉戰公鹿後新高45分，外加11助攻6籃板；搭配「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也有31分10籃板9助攻的準大三元演出，公鹿在客場以141比135勝出。

根據統計，里拉德成為公鹿史上首位在單場比賽中得到至少40分，同時送出10次助攻並命中5記三分球的球員。

在巴克斯（Alec Burks）單節12分的帶動下，活塞第四節持續威脅公鹿，一度還領先對手4分，不過靠著安戴托昆波和里拉德聯手拿下22分，公鹿得以在最後時刻甩開活塞。

公鹿整場比賽一共獲得49次罰球機會，比對手多出17次，但由於安戴托昆波22投僅11中，也影響到整體命中率，所幸里拉德7罰全中，穩定了局面。

「當一支球隊有49個罰球時，你真的很難去防守。我為球隊感到難過，因為我們很努力去打出好的籃球和好的防守。」活塞總教練威廉斯（Monty Williams）說。

活塞板凳發揮優異，巴克斯豪取33分7籃板6助攻，湯普森（Ausar Thompson）也補上22分9籃板；先發的艾維（Jaden Ivey）獲得18分6籃板6助攻，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）19分。

威廉斯賽後稱讚了巴克斯的表現。「他打得很棒，他的得分能力以及和年輕球員溝通的能力幫助了我們很多。」

活塞全隊轟進21顆三分球，持續帶給公鹿壓力。「下次交手我們必須好好去防守外線。我們要確保不會讓他們建立這樣的投籃信心。」格里芬說。

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