NBA／公鹿痛宰活塞 里拉德轟出新高45分、字母哥準大三元

NBA公鹿隊里拉德20日比賽中得了45分，破本季最高紀錄。（路透）

里拉德（Damian Lillard）今天轟下本季新高的45分，加上「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有準大三元的演出，讓公鹿141比135擊敗活塞。

職籃NBA 目前戰績排名東區第2的密爾瓦基公鹿，今天客場對上全聯盟戰績最差的底特律活塞。

季前經由交易，從波特蘭拓荒者轉戰公鹿的里拉德，此役包括三分球11投5中在內，22次出手命中12球，加上16次罰球彈無虛發，攻下全場最高45分，另傳出11次助攻。

里拉德說：「當比賽開打後，我覺得自己熱身得很好，節奏也掌握得很不錯。投進幾球後，我感覺真得蠻好的。」

里拉德成為公鹿隊史中，第一位單場拿下40分以上，並送出10次以上助攻，且砍進5記以上三分球的球員。

里拉德說：「我知道這是場重要的比賽，因此扮演好自己的角色。需要傳導球的時候，我就讓球流動；需要進攻的時候，我就展開攻擊。」

「我已經慢慢找回能更自在打球的模式，而今晚就是其中之一。」

公鹿陣中希臘球星安戴托昆波今天16投10中攻下31分外，還抓下10個籃板、送出9次助攻，僅差1次助攻就能完成大三元。

公鹿此役獲勝，戰績提升到29勝13敗，將其與東區排名第1、全聯盟戰績最佳的波士頓 塞爾蒂克間的勝差縮小到3場。

活塞從板凳出發的巴克斯（Alec Burks）今天在三分線外14投7中，攻下全隊最高33分，但球隊仍舊吞敗，戰績仍是全聯盟墊底的4勝38敗。