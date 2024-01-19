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NBA／人氣王票選 字母哥穩居寶座 詹皇恐無緣堆高紀錄

體育新聞組／綜合報導
第3階段球迷票選結果，「字母哥」（左）仍穩居聯盟人氣王。（路透）
第3階段球迷票選結果，「字母哥」（左）仍穩居聯盟人氣王。（路透）

NBA公布明星賽第3階段球迷票選結果，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍穩居聯盟人氣王，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）雖是西區最高票，但可能無法將10度登上人氣王的歷史紀錄堆高。

安戴托昆波目前以430萬票穩居人氣王，76人安比德（Joel Embiid）獲得372萬票排第2，塞爾提克泰托姆（Jayson Tatum）371萬票排在第3，差距非常小。

東區後場部分，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）271萬張選票遙遙領先，老鷹楊恩（Trae Young）以181萬票位居第2，公鹿里拉德（Damian Lillard）173萬票緊追在後。

西區前場競爭同樣激烈，詹姆斯以393萬票排第1，金塊約柯奇（Nikola Jokic）以349萬票排第2；太陽杜蘭特（Kevin Durant）以346萬票排第3。

西區後場則是獨行俠唐西奇（Luka Doncic）以320萬票領先，勇士柯瑞（Stephen Curry）261萬排第2，雷霆「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）233萬票排第3。

詹姆斯雖是西區最高票，但可能無法將10度登上人氣王的歷史紀錄堆高。（路透）
詹姆斯雖是西區最高票，但可能無法將10度登上人氣王的歷史紀錄堆高。（路透）

勇士 柯瑞 哈利

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