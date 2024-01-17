NBA／快艇新主場2024啟用 將主辦2026明星賽與洛杉磯奧運籃球

洛杉磯快艇新主場Intuit Dome預計於2024-25賽季正式啟用，預計將主辦NBA2026明星賽與2028洛杉磯奧運籃球項目。（美聯社）

杉磯快艇 新主場Intuit Dome預計於2024-25賽季正式啟用，美國職籃（NBA ）總裁席佛（Adam Silver）透露，計畫將舉辦2026年NBA全明星賽及2028年洛杉磯 奧運。

「當聽到可能在這裡舉辦全明星賽，到現在NBA表示這件事即將成真，我的心情超級高興。」快艇隊老闆巴爾默（Steve Ballmer）在記者會上難掩興奮之情。同時，這也是NBA明星賽自2018年後，再度重返南加州。

目前新主場Intuit Dome仍在施工中，而快艇球團預計在6月進行搬遷，並在8月對外開放。巴爾默補充，很感激NBA聯盟給予一年時間整頓新主場Intuit Dome，「當全明星賽即將來臨時，我們將以最完美狀態呈現給大家，如果想要最棒的籃球饗宴，那就必須有全世界最優秀的球員來到這裡比賽」。

與巴爾默一起花了一小時視察施工現場，NBA總裁席佛透露印象深刻，「我在NBA已經32年了，基本上見過世界上每一座具指標性的球場，但這座球場是我從來沒有見過的。」他指出，巴爾默選擇建造一座以籃球為中心的球場，「他曾經擔任微軟的領導人，並把這些經驗帶到這座球場。」

席佛更提到，Intuit Dome將成為2028年洛杉磯奧運的籃球項目比賽場地，並透露巴爾默喜歡熱鬧的事物，「屆時這裡絕對非常熱鬧，而且將會是一種難以置信的體驗」。