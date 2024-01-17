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NBA／溜馬想挖席亞康 暴龍要換布朗

體育新聞組／綜合報導
席亞康（左）很有可能和溜馬從對手變隊友。（美聯社）
席亞康（左）很有可能和溜馬從對手變隊友。（美聯社）

據「The Athletic」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，暴龍和溜馬正積極討論席亞康交易案，溜馬可能提出布朗（Bruce Brown）、其他球員和3個首輪選秀權。

該報導指出，暴龍與多隊討論過席亞康（Pascal Siakam）交易案，但最近和溜馬的談判越來越深入，目前不清楚暴龍的立場，但溜馬對交易相當積極。除了溜馬外，勇士和獨行俠也對席亞康有興趣。

本季是席亞康合約最後一年，年薪接近3800萬美元，任何有意他的球隊都想知道他是否願意續約，如果暴龍沒有送走他，仍有可能續約。據先前報導，席亞康正在追求頂薪合約，但近期談判沒有進展。布朗去年休賽季才轉戰溜馬，年薪為2200萬美元，明年有2300萬美元的球隊選項。

此外，灰熊宣布以2年雙向合約，簽下傳奇球星皮本（Scottie Pippen）的兒子小皮本（Scotty Pippen Jr.）。

現年23歲的小皮本身高185公分，主打控球後衛，他上季曾和湖人簽下雙向合約，只在NBA出賽過6場。他季前曾加入湖人訓練營，但最終無緣加入球隊，本季效力發展聯盟南灣湖人隊，場均18.2分6.4籃板5.8助攻2.8抄截。

湖人 勇士 NBA

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