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NBA／一年半勇士從捧冠到低谷 柯爾：我們仍在戰鬥

記者劉肇育／即時報導
勇士近期陷入大低潮，柯爾（左）強調全隊仍在奮鬥沒有放棄。（路透）
勇士近期陷入大低潮，柯爾（左）強調全隊仍在奮鬥沒有放棄。（路透）

近期陷入低潮的勇士，儘管在15日總算迎回遭到禁賽的明星前鋒格林（Draymond Green），不過仍敗給陣容殘缺的灰熊，總教練柯爾（Steve Kerr）在16日接受美國媒體訪問時也坦言，球隊確實在進攻端遇到了不小的麻煩，導致防守端也受到拖累，不過全隊仍試圖在扭轉這樣的狀況，並沒有因此放棄這個賽季。

勇士在近11場比賽吞下8敗後，目前戰績18勝22敗排名已經滑落到西區第12名，儘管賽季仍有一半尚未進行，不過如果無法及時扭轉局勢，恐怕將連爭取附加賽名額都會變得相當吃力。

而勇士主帥柯爾在16日接受舊金山當地媒體訪問時，也談到了球隊的低迷狀況，以及近期傳出可能將柯瑞（Stephen Curry）以外的球員擺上交易檯面的傳聞，他說：「我們現在確實很沮喪，因為我們正在連敗當中，當你輸球時每個人都試圖在尋找一個答案，也許是教練，也許是球員，但輸球往往不是一個因素造成的，包括球員、教練、管理層都是一樣，我們必須把自己的工作都做好。」

不過柯爾也提醒大家，在一年半前勇士才剛捧起一座總冠軍，所以直到現在他們的球員都還在努力、不曾放棄，即使現在的陣容可能因為傷病問題變得比起過去更加脆弱，「大家都看過這支球隊在高水平時的表現，也在過去幾周看過我們的低點，這就是一支球隊都會有的不同階段，我們也都明白，你必須盡可能的讓年輕球員融入。今年的狀況確實很艱難，但我始終相信我們的球員，他們也仍持續在戰鬥。」

此外，柯爾也被問到了本賽季表現起伏相當大的維金斯（Andrew Wiggins），柯爾也坦言他在開季時確實打得相當掙扎，不過過去一個月明顯感受到他的狀態慢慢好轉，「儘管他的投籃手感很掙扎，但他仍沒有失去競爭心態，整個晚上他都努力在攻擊對手。」

勇士 柯瑞 舊金山

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