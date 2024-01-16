我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成亞裔首位視后

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

NBA／厄文創紀錄 生涯3度與隊友同場40分

體育新聞組／綜合報導
厄文(左)、小哈德威(右)。（路透）
厄文(左)、小哈德威(右)。（路透）

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣，15日在主場迎戰鵜鶘，厄文（Kyrie Irving）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）大爆發，兩人分別砍下42、41分，終場以125：120驚險收下勝利。

兩隊前天才交手過，當時鵜鶘雙核心威廉森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）都沒上場，鵜鶘仍以10分之差贏球。今天雙核心歸隊，首節打完竟落後16分，不過第二節鵜鶘灌進42分，一口氣將分差縮小到1分。

第三節鵜鶘再轟進40分逆轉戰局，獨行俠則靠厄文單節15分咬住分差。第四節中段鵜鶘進攻大當機，獨行俠打出11：0攻勢要回領先。英格倫（Brandon Ingram）未把握追平三分球機會，獨行俠順利收下勝利。

厄文全場得到42分7籃板7助攻，小哈德威投進9顆三分球，進帳41分。這是厄文職業生涯第3度與隊友同場得分破40，史上第一人，前2次分別是2016年與騎士隊詹姆斯（LeBron James）及上季與唐西奇達成。鵜鶘方面，則以威廉森30分表現最佳。

小哈德威受訪時強調球員要挺身而出的心態，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）則表示，「小哈德威對我們來說很重要，他投進一些關鍵球。不過厄文整個下半場都很穩，他引領我們，隊友都在跟隨他」。

厄文

上一則

場邊人語／低温交鋒 酋長上風

下一則

NBA／格林復出無用 勇士連「殘陣」灰熊都輸

延伸閱讀

NBA／尼克「絕地反擊」差點翻盤 獨行俠靠格林關鍵三分救活

NBA／尼克「絕地反擊」差點翻盤 獨行俠靠格林關鍵三分救活
NBA／「尼克殺手」厄文飆44分 獨行俠末節領先20分險翻車

NBA／「尼克殺手」厄文飆44分 獨行俠末節領先20分險翻車
NBA／遭騎士20分逆轉 唐西奇不滿隊友 氣到搖頭碎念

NBA／遭騎士20分逆轉 唐西奇不滿隊友 氣到搖頭碎念
NBA／唐西奇生涯1萬分里程碑 所用場次比偶像詹皇少

NBA／唐西奇生涯1萬分里程碑 所用場次比偶像詹皇少

熱門新聞

籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

2024-01-13 10:41
德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華去世。(路透)

德國傳奇球星、「足球皇帝」貝肯鮑爾 78歲睡夢中去世

2024-01-08 12:22
高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）宣布與運動用品大廠耐吉（Nike）長達27年的代言合作關係畫下句點。（路透）

伍茲宣布與Nike終止27年代言 賺進6.6億元、曝光下一步

2024-01-08 23:02
法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 （路透）

足球／大醜聞？法媒爆2021年梅西金球獎是球隊賄賂得到

2024-01-07 09:13
詹姆斯隔扣喬治。(取材自湖人官方X)

NBA／39歲詹皇隔扣喬治震驚全場 哈登表情成網路梗圖

2024-01-08 07:47
麥登、大谷翔平。（路透）

MLB／談大谷與道奇佛系合約 前天使教頭：他真的很特別

2024-01-09 03:23

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙