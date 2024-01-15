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籃球／NBA球星卡森斯加盟台職籃 18日抵台 將重披15號戰袍

記者劉肇育／即時報導
雲豹公布卡森斯抵台時間，廣邀球迷到場接機。（圖／台啤永豐雲豹提供）
雲豹公布卡森斯抵台時間，廣邀球迷到場接機。（圖／台啤永豐雲豹提供）

台啤永豐雲豹公布前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）將於18日晚間9時30分搭機抵台，並且在這兩天公開的宣傳照中，卡森斯都是披上他過去最常穿著的15號球衣。

連續兩個賽季找來NBA球星加盟助拳的雲豹，繼去年的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）後，本季則是找來「表弟」卡森斯加盟，而雲豹球團也在近日陸續公布他抵台與記者會時間，並預計在20日首度披上雲豹戰袍登場。

根據雲豹球團提供的資訊，卡森斯預計在18日搭乘「CI5」航班於晚間9時30分抵達桃園機場第二航廈，也廣邀球迷到場接機，讓卡森斯感受台灣的熱情，而卡森斯也預計在19日加入雲豹訓練，當天晚上則將召開加盟記者會，20日雲豹在主場出戰獵鷹的比賽，也預計會是他在台首秀。

此外，雲豹球團在近兩日公布的卡森斯宣傳視覺中，他都身披15號戰袍，提前曝光卡森斯的球衣背號，而卡森斯在NBA生涯大多時間也都是身著15號球衣，僅過去在鵜鶘、勇士時期曾一度改穿0號，至於最後一次穿著非15號球衣則是在金塊時曾披上4號戰袍，也是他截至目前為止在NBA效力的最後一支球隊。

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