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NBA／歸隊飆41分補出賽數 安比德：健康才是唯一目標

記者劉肇育／即時報導
安比德15日繳出41分10籃板的亮眼數據。（路透）
安比德15日繳出41分10籃板的亮眼數據。（路透）

在上賽季奪下生涯首座年度MVP獎座的76人中鋒安比德（Joel Embiid），本賽季再度打出主宰賽場的亮眼表現，將有機會問鼎MVP二連霸，不過目前他最大的隱憂仍是在於出賽數是否能符合候選門檻，在15日與火箭之戰歸隊砍下41分後，他則是強調雖然仍想爭奪MVP，但健康打完整個賽季才是最大目標。

安比德本賽季在前27場比賽中，繳出一張平均34.6分、11.8籃板、6助攻的亮眼成績單，其中場均得分更是創下個人生涯新高，這也讓他與金塊約柯奇（Nikola Jokic）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人一同列入年度MVP的討論。

不過受到新版勞資協議的規定，爭取年度個人獎項都必須符合一定的出賽場次，其中今年年度MVP就必須達到出賽65場才得以列入候選，而安比德在生涯前7個賽季中，僅有過去兩個賽季出賽數越過這個門檻，而今年如果他想要挑戰年度MVP候選，在剩餘的44場比賽中僅能再缺席8場。

而15日在與火箭之戰歸隊並繳出41分10籃板的亮眼數據後，安比德也談到了關於出賽場數，他說：「我打多少場比賽並不重要，目標是在今年剩餘賽季保持健康。當然我已經拿過一次MVP，如果再有一次機會我也會去爭取，但我不會強迫自己去追求它，我的比賽總會為我說話，這才是最重要的事情，如果因為無法滿足出賽場次而失去獲選資格，那就這樣吧。」

談到目前的傷勢，安比德坦言膝蓋仍是相當疼痛，不過他並不打算缺席明天與金塊之戰，與約柯奇正面交鋒，「他們是聯盟中最好的球隊，擁有聯盟最棒的球員，我們必須要盡最大努力贏得勝利，這肯定會很有趣，我熱愛競爭，誰會不想要擊敗比自己更好的選手呢？」

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