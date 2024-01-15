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NBA／3分絕殺 里拉德「看表」秀再現 投進職業生涯第2500顆三分彈

體育新聞組／ 綜合報導
里拉德再現超級絕殺秀。（美聯社）
里拉德再現超級絕殺秀。（美聯社）

公鹿14日在主場迎戰國王，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第四節關鍵時刻2罰1中，接著國王福克斯（De'Aaron Fox）切入取分，硬是將比賽拖進延長。沒想到延長賽讀秒階段福克斯也2罰1中，里拉德（Damian Lillard）在沒有暫停情況下轟進大號絕殺三分球，幫助公鹿以143：142氣走國王。

此戰前來踢館的國王表現出色，一路與地主公鹿纏鬥，其中福克斯（De'Aaron Fox）更在正規時間終了前1秒關鍵上籃得手，將比賽打成128平手局面逼入延長。

延長賽雙方持續拉鋸僵持，國王掌控了局勢，客隊大部份時間處於領先，公鹿在羅培茲（Brook Lopez）終場前11.5秒的續命三分彈，追到僅1分差距，隨後國王福克斯站上罰球線兩罰一中，留給公鹿最後5.2秒反撲機會。

最後一波進攻，公鹿由里拉德操刀執行最後一擊，只見他果決帶過半場後，直接在三分線外兩大步躍起出手，三分球也精準破網，讓全場球迷及隊友欣喜若狂，而里拉德則是比出招牌「看表」手勢，享受這英雄時刻。

這是里拉德轉戰公鹿後首次絕殺球，正好就是里拉德職業生涯第2500顆三分球，可說是別具意義，同時他更成為歷史第5位達此里程碑的球員。歷經苦戰勝出的公鹿，賽後全隊也聚在一起，比出「看表」手勢慶祝美好時刻。另外，公鹿也將對陣國王的連勝場次，推進到15場。

里拉德全場得到29分8助攻，安戴托昆波27分10籃板10助攻3抄截，畢斯利（Malik Beasley）貢獻23分。國王方面，福克斯32分5助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出21分13籃板15助攻的大三元表現，赫爾特（Kevin Huerter）砍進26分。

里拉德再現超級絕殺秀。（美聯社）
里拉德再現超級絕殺秀。（美聯社）

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