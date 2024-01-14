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NBA／戰績墊底的活塞清出薪資空間 與巫師交易換來2球員

中央社／台北15日電
賈里納里(右)被巫師交易到活塞了。(路透)
賈里納里(右)被巫師交易到活塞了。(路透)

戰績墊底的NBA底特律活塞與華盛頓巫師進行交易，活塞送走2018年選秀榜眼貝格里三世、萊弗斯以及2個次輪選秀權，換來賈里納里、馬斯卡拉，也為球隊清出薪資空間。

活塞開季3勝36敗，期間更是追平聯盟最長的28連敗，戰績在東區敬陪末座，至於7勝31敗巫師在東區戰績也僅優於活塞，兩隊在明天交手之前，今天進行交易，預計交易案中4名球員明天都將不會出賽。

美國媒體ESPN報導，活塞決定找來有經驗老將，希望改善目前局面，從巫師手中換來35歲賈里納里（Danilo Gallinari）、32歲馬斯卡拉（Mike Muscala），2人本季在巫師出賽時間有限，場均分別貢獻7分、4分。

在這起4換2交易案中，活塞則是送走貝格里三世（Marvin Bagley III）、萊弗斯（Isaiah Livers）以及2個次輪選秀權，貝格里三世為2018年選秀榜眼，本季在活塞出賽26場，場均10.2分，4.5籃板、1助攻。

值得注意的是，活塞不僅擺脫貝格里三世下季1250萬美元（約新台幣3.93億元）合約，因賈里納里、馬斯卡拉的合約都將在本季結束後到期，這筆交易也意味著幫助活塞清出更多薪資空間。

哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）指出，活塞今年夏天將擁有近6000萬美元薪資空間，足以透過交易或從自由市場，找來頂薪球員助陣，就看球隊管理階層如何運用。

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