NBA／湯普森3分球再寫下里程碑 2342顆居史上第7

湯普森(左)寫下里程碑。（路透）

金州勇士 13日在客場出戰密爾瓦基公鹿，球隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）本季首度輪休，被公鹿「字母 哥」阿提托康波（Antetokounmpo）攻下全場最高33分帶領下，勇士終場以118：129落敗，未能拉出連勝。

不過，勇士射手湯普森（Klay Thompson）此戰前三節比賽中，三分球11投3中，最終全場17投6中，生涯三分球命中數累積達2342顆，超越詹姆斯（LeBron James）的2338顆，排名躍居史上第7。

前6名分別是柯瑞（Stephen Curry）的3554顆、艾倫（Ray Allen）的2973顆、哈登（James Harden）的2843顆、米勒（Reggie Miller）的2560顆、里拉德（Damian Lillard）的2495顆、考佛（Kyle Korver）的2450顆。

勇士這一場讓柯瑞輪休，但他們上半場卻打得有板有眼，只發生2次失誤，這也是球隊能以56：54暫時領先的重要原因。

可惜來到下半場，「字母哥」逐漸掌控場上大部分攻勢，幫助公鹿慢慢擴大領先優勢，里拉德開始率領公鹿反擊，他單節攻下13分；反觀勇士進攻幾乎只靠湯普森、庫明加（Jonathan Kuminga）兩人苦撐，只能眼見公鹿打到比賽尾聲，擴大差距到雙位數且帶走勝利。

「字母哥」這一場攻下33分8籃板5助攻，射手米德頓（Khris Middleton）得到24分10助攻，利拉德斬獲27分7助攻；勇士方面，以這一場替補出賽的庫明加攻下28分為最高。